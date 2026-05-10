Mara Venier punge Biagio Antonacci: "Se solo ci avessi provato con me..."

(Adnkronos) - Siparietto esilarante tra Mara Venier e Biagio Antonacci. Oggi, domenica 10 maggio, il cantatuore di 'Sognami' è stato ospite nel salotto di Domenica In per un'intervista intensa che ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi fino al successo. Tra i due, legati da una profonda amic...

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Siparietto esilarante tra Mara Venier e Biagio Antonacci. Oggi, domenica 10 maggio, il cantatuore di ‘Sognami’ è stato ospite nel salotto di Domenica In per un’intervista intensa che ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi fino al successo. Tra i due, legati da una profonda amicizia, non sono mancati momenti di profonda ironia.

Venier ha ricordato quando si sono conosciuti per la prima volta nei primi anni ’90 quando conduceva ‘Il Nuovo Cantagiro’.

“Eravamo ragazzi”, ha detto la padrona di casa con affetto. “Ci siamo dati non so quanti baci io e te in tutta la vita”, ha scherzato Biagio Antonacci. Più tagliante la replica di Venier: “Si però non è mai successo nient’altro mai, purtroppo”, scatenando le risate del pubblico in studio.

“No dicevo così tanto per dire, era una battuta”, ha precisato Venier, sottolineando la bellezza e purezza del loro legame. Ma Antonacci non si è arreso e ha rilanciato con ironia: “Si è nata come un’amicizia, poteva partire da un’altra zona però”.

A quel punto Venier ha rincarato la dose: “Però ai tempi del cantagiro se poco poco ci provevi, ce lo saremmo anche dimenticati e ti invitavo sempre a Domenica In”, ha aggiunto la conduttrice che poi ha passato la parola a Eros Ramazzotti in collegamento in diretta: “Vi ricordo che ci sono dei bambini, non sono tanto sicuro che non sia successo niente, conoscendo Biagio”, ha scherzato il cantautore, chiudendo il siparietto.

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