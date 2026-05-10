Internazionali, oggi Musetti-Cerundolo - Diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Cerundolo - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata l...

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l’argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo ‘di casa’, mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo.

Domani il ritorno in campo di Sinner contro Popyrin.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)