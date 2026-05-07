Rita De Crescenzo, il figlio è stato arrestato: l’annuncio sui social e le gravi accuse

A Napoli un’indagine della Squadra Mobile ha portato all’arresto di sette persone per un presunto tentato omicidio e il porto illegale di armi, episodi legati a scontri tra gruppi giovanili nel centro storico. Tra le figure coinvolte indirettamente nella vicenda emerge anche il nome della tiktoker Rita De Crescenzo, il cui figlio risulta tra gli arrestati, riportando il caso all’attenzione mediatica e social.

Operazione della Squadra Mobile e scontri armati nel centro storico di Napoli

Come riportato da Sky Tg24, sette persone sarebbero state arrestate a Napoli dalla Squadra Mobile nell’ambito di un’indagine su un episodio di presunto tentato omicidio e sulla detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati e in concorso, con l’ipotesi aggiuntiva del metodo mafioso.

Tra gli indagati figurerebbe anche Francesco Pio Bianco, noto sui social come “Checco” e figlio della tiktoker Rita De Crescenzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalirebbero al 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina, nel quartiere Montesanto. In quell’occasione, due gruppi di giovani rivali si sarebbero affrontati dopo un inseguimento in strada, raggiungendosi a bordo di scooter e aprendo il fuoco.

Alcuni dei partecipanti sarebbero stati minorenni all’epoca. Le contestazioni riguardano il presunto tentato omicidio e il porto abusivo di armi, in un contesto che gli inquirenti collegano a una dinamica di affermazione del controllo territoriale tra gruppi contrapposti.

Durante le operazioni di arresto, condotte con il supporto dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Dante, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di unità cinofile antidroga, un drone e un’unità eliportata, sarebbero state eseguite diverse perquisizioni. Stando alle indiscrezioni di Sky Tg24, in uno dei controlli sarebbe stato rinvenuto circa un chilo di marijuana, in parte già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio, insieme a materiale per il confezionamento. La sostanza sarebbe stata sequestrata a uno degli indagati che, secondo gli agenti, avrebbe tentato di disfarsene all’arrivo della polizia.

Rita De Crescenzo, il figlio è stato arrestato: l’annuncio sui social e le gravi accuse

L’indagine includerebbe ulteriori episodi collegati. Tra questi, un accoltellamento avvenuto il 16 febbraio 2026 in vico Montesanto ai danni dello stesso Francesco Pio Bianco, ferito alla coscia sinistra. Per gli inquirenti, si tratterebbe di una possibile ritorsione legata al precedente scontro armato del giugno 2025. La notizia dell’arresto è stata anticipata sui social dalla madre del giovane, la tiktoker Rita De Crescenzo, che ha pubblicato un video su TikTok. Nel filmato ha dichiarato: “L’hanno arrestato stamattina alle cinque”, aggiungendo: “Sono una mamma cambiata e disperata, non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco. È arrivato il giorno: stamattina lo hanno arrestato, ma io già lo sapevo. Lo Stato fa sempre il suo dovere”.

In un altro passaggio ha affermato: “Io non ce la facevo più, non mi faceva più dormire la notte. Mi sono sempre dissociata da tutto ciò che stava facendo mio figlio… Oggi Gesù mi ha concesso la grazia e lo hanno arrestato. Io sono una mamma per la legalità purtroppo chi sbaglia, paga, e la Legge ha fatto il suo corso”.