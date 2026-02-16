Un episodio di violenza nel centro di Napoli ha coinvolto Francesco Pio, 18 anni, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane è stato ferito con un coltello alla gamba e trasportato all’ospedale dei Pellegrini, mentre la Polizia indaga sulle circostanze dell’accaduto.

Rita De Crescenzo e il figlio Francesco Pio: il passato travagliato e le vicende mediatiche

Nel gennaio 2024, il giovane era già stato protagonista di un caso mediatico dopo essersi reso irreperibile per quasi un anno, allontanandosi da una casa famiglia. Fermato dalla Polizia Municipale sul Lungomare di Napoli, risultava privo di patente e destinatario di un provvedimento di rintraccio. Gli assistenti sociali lo avevano poi trasferito in un’altra struttura nel Casertano. Durante quell’intervento, una folla di circa cinquanta persone, tra cui la madre, si era radunata all’esterno della caserma e la tiktoker aveva condiviso la vicenda sui social.

Rita De Crescenzo, accoltellato il figlio 18enne: portato in ospedale, le sue condizioni

Come riportato da Fanpage, nel pomeriggio del 16 febbraio, nel cuore di Napoli, Francesco Pio, 18 anni, uno dei tre figli della tiktoker Rita De Crescenzo, sarebbe stato ferito con un’arma da taglio. Conosciuto sui social con il soprannome “Kekko”, il giovane sarebbe stato subito trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini. Secondo quanto riportato, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni: la ferita alla gamba avrebbe richiesto una prognosi di sette giorni, senza complicazioni gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato per avviare le indagini e raccogliere i primi riscontri. Oggi, le forze dell’ordine dovranno capire se l’episodio di violenza sia frutto di una lite tra coetanei degenerata o se vi siano altre circostanze dietro l’aggressione.