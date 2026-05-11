Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna - in diretta tv e streaming - nel monday night della 36esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno im...