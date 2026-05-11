Ucraina, Zelensky denuncia: la Russia non rispetta cessate il fuoco

Kiev, 11 mag. (askanews) – La Russia sta conducendo attacchi sulla linea del fronte, violando il cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.”I russi continuano le loro operazioni di attacco in settori per loro strategici”, ha affermato Zelensky nel suo discorso serale, precisando tuttavia che oggi non sono stati lanciati raid aerei “su larga scala”.”Sul fronte, l’esercito russo non rispetta il cessate il fuoco e non sta nemmeno facendo alcuno sforzo per farlo”, ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato venerdì sera un cessate il fuoco di tre giorni tra Ucraina e Russia, con decorrenza da sabato.Il presidente ucraino ha parlato anche dei possibili colloqui di pace. “Ora Putin stesso dice di essere finalmente pronto per veri incontri: gli abbiamo dato una piccola spinta e ci siamo preparati per gli incontri da tempo, quindi bisogna trovare un formato.

Questa guerra deve finire e la sicurezza deve essere garantita in modo affidabile. Ringraziamo tutti coloro che ci aiutano. Gloria all’Ucraina!”.Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine ha annunciato di aver registrato 180 scontri con le forze russe durante la giornata di domenica.La maggior parte dei combattimenti si è concentrata intorno a Pokrovsk, nell’oblast di Donetsk, dove le forze ucraine hanno riferito di aver respinto 37 assalti russi.

Più a sudest, anche l’area di Huliaipole, nell’oblast di Zaporizhzhia, è stata teatro di intensi scontri, con 18 attacchi registrati.