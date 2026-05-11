Biennale, il padiglione sinestetico di San Marino con Mark Francis

Venezia, 11 mag. (askanews) – Un’esperienza visiva e sonora, tra buio e luce, colore e vibrazioni. Il Padiglione della Repubblica di San Marino alla Biennale d’arte di Venezia ospita l’artista nordirlandese Mark Francis, già protagonista del gruppo degli YBA, con il progetto “Sea of Sound”, in dialogo con il tema della Mostra internazionale: “In minor keys”.”San Marino – ha detto la commissaria Valentina Garavini – è un piccolo Stato, ma dalla libertà millenaria.

E’ uno Stato che da sempre abita alla scala minore. E quindi sente particolarmente proprio il tema di questa 61esima Biennale, anche perché non dimentichiamo che comunque proprio le tonalità minori permettono la risoluzione di un’armonia e quindi sono importantissime. San Marino, attraverso le opere dell’artista internazionale Francis, vuole in qualche modo fare un invito a percorrere un tempo lento, tempo riflessivo, un tempo di ascolto ed incontro”.

In mostra, un corpus inedito di dipinti di Mark Francis, da sempre interessato ad approfondire i rapporti fisici e poetici che intercorrono fra arte, suono e scienza. “Ho voluto raccontare un progetto sinestetico, multisensoriale – ha detto il curatore del progetto, Luca Tommasi -. Cosa vuol dire? I sensi devono essere toccati tutti, deve essere toccato l’udito, deve essere toccata la vista e quindi entrando nel Padiglione di San Marino, che consta di due stanze, si entra in una stanza buia dove due grandi dipinti vengono illuminati come fossero due Caravaggio, come se fossero due dipinti antichi che troviamo spesso nella bellissima città di Venezia e un video ci porta in una dimensione visiva straordinaria ma anche auditiva perché si sentono dei rumori molto forti quindi il filmato a un certo punto decresce fino a ritornare al silenzio ma ormai l’artista ci ha toccato ci ha lasciato una traccia dentro di sé e quando ritorniamo nel mondo e quando ritorniamo in Venezia abbiamo questa grande esperienza che Mark Francis ci ha lasciato”.

Il Padiglione di San Marino, la più antica repubblica del mondo come orgogliosamente sottolineano, è ospitato da Tana Art Space ed è progettato e realizzato da FR Istituto d’Arte Contemporanea S.p.a.