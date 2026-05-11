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Cobolli-Tirante: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) - Flavio Cobolli torna protagonista agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Thiago Agustin Tirante - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Cobolli all'esordio ha battuto il francese Terence Atmane...

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Flavio Cobolli torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l’argentino Thiago Agustin Tirante – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Cobolli all’esordio ha battuto il francese Terence Atmane, mentre Tirante ha superato Cadenasso e Norrie. 

 

La sfida tra Cobolli e Tirante è in programma oggi, lunedì 11 maggio, alle ore 19.

Il match è infatti il primo del programma serale del Centrale. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 2-1. Nell’ultimo Masters 1000 di Miami però è stato Tirante a imporsi in tre set al primo turno. 

 

Cobolli-Tirante sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport.

Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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