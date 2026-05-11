Internazionali BNL d'Italia 2026: programma degli italiani e dirette tv

La giornata di lunedì 11 maggio 2026 agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico presenta un nutrito programma per il pubblico italiano: quattro tennisti azzurri sono chiamati a conquistare un posto per gli ottavi di finale. Il Masters 1000, categoria che assegna punti e prestigio importanti, mette in vetrina nomi noti e giovani promesse, con il numero 1 del mondo pronto a salire sul Centrale per una sfida molto attesa.

In questo articolo analizziamo il calendario della giornata, i precedenti significativi e le opzioni per seguire i match in tv e in streaming.

La sequenza degli incontri prevede di iniziare la mattina e proseguire fino a sera, con impegni che spaziano dalla Bnp Paribas Arena al campo Centrale. Tra i protagonisti figurano Jannik Sinner, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli; domani toccherà a Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, già approdati agli ottavi dopo le loro prestazioni sui campi del Foro Italico.

Di seguito il programma ufficiale e i dettagli su ciascun confronto, con curiosità sui precedenti e qualche indicazione tattica sul ruolo della superficie in terra rossa.

Il programma degli azzurri e gli orari

La giornata italiana inizia alle ore 11.00 con il confronto tra Mattia Bellucci e lo spagnolo Martin Landaluce sulla Bnp Paribas Arena.

A seguire, non prima delle 12.10, scende in campo Andrea Pellegrino contro Frances Tiafoe, sempre sulla stessa arena. Il match clou della giornata è in programma sul Centrale alle ore 15.00: Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin. La serata al Centrale dovrebbe chiudersi non prima delle 19.00 con Flavio Cobolli opposto all’argentino Thiago Agustin Tirante. Questo ordine di gioco condensa sfide di diverso profilo, da incontri di confronto generazionale a duelli tra tennisti con consolidata esperienza sul circuito.

Bellucci e Pellegrino: partenza mattutina

Il 24enne Mattia Bellucci (n°80 Atp) troverà sulla sua strada il ventenne madrileno Martin Landaluce (n°94), talento del 2006 che ha già fatto parlare di sé. I due si conoscono dai circuiti Challenger dove lo spagnolo ha ottenuto risultati favorevoli, un dettaglio che rende la sfida interessante sul piano psicologico oltre che tecnico. Incontri precedenti e la capacità di adattarsi alla pressione del tabellone principale saranno fattori chiave per Bellucci. Subito dopo toccherà a Andrea Pellegrino (n°155), che affronterà il n°22 Atp Frances Tiafoe. Per Pellegrino sarà un banco di prova significativo: l’azzurro è arrivato al terzo turno dopo il ritiro di Arthur Fils e proverà a sfruttare ritmo e determinazione.

Sinner, Popyrin e Cobolli: sfide decisive sul Centrale

Il pomeriggio e la serata sono segnati dai match sul Centrale. Il caso più atteso è quello di Jannik Sinner, numero 1 del mondo, che alle 15.00 incontrerà l’australiano Alexei Popyrin (n°60). I precedenti tra i due vedono Sinner avanti per 2-1, con vittorie agli US Open 2026 e a Doha 2026, mentre l’unico successo di Popyrin è arrivato su terra a Madrid 2026. La partita assume rilievo anche perché Popyrin ha eliminato al primo turno Matteo Berrettini e poi Jakub Mensik, mostrando forma e potenziale per creare problemi anche ai top player.

Cobolli e il confronto con Tirante

Chiude la giornata Flavio Cobolli (n°12 Atp) contro Thiago Agustin Tirante (n°69). Il bilancio tra i due è variegato: Cobolli ha prevalso in due incontri nel circuito Challenger nel 2026 e 2026, mentre Tirante si è preso la rivincita nel 2026 al Masters 1000 di Miami. Su una superficie come la terra rossa, dove il gioco si sviluppa in scambi più lunghi e con variabili legate a rotazione e appoggio, il duello promette equilibrio e colpi di scena. La capacità di convertire le palle break e la gestione dei momenti chiave saranno determinanti per l’esito.

Dove seguire gli incontri in tv e in streaming

Per chi vuole seguire gli Internazionali, l’offerta televisiva è articolata: la copertura principale è affidata a Sky Sport con diretta sui canali dedicati e streaming su NOW e SkyGo. Inoltre, ogni giorno TV8 trasmette in chiaro un match del tabellone maschile; per questa giornata è previsto il collegamento per il confronto tra Sinner e Popyrin alle 15.00. Le partite del tabellone femminile sono visibili in chiaro su SuperTennis. Avere a portata di mano app e canali ufficiali offre la flessibilità di scegliere la diretta preferita e seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Perché i precedenti e il ranking contano

I numeri non raccontano tutto, ma aiutano a interpretare il potenziale esito dei match. Il ranking dà l’idea della costanza stagionale e della qualità complessiva, mentre i precedenti permettono di valutare come due giocatori si adattino reciprocamente dal punto di vista tattico. La terra rossa al Foro Italico amplifica l’importanza della pazienza negli scambi e della capacità di costruire il punto: elementi che possono favorire sorprese o ribadire la supremazia dei favoriti. Per gli appassionati azzurri, la speranza è vedere almeno qualche italiano spingersi oltre il terzo turno e alimentare la festa del pubblico romano.

In sintesi, lunedì 11 maggio 2026 promette emozioni per gli spettatori italiani: tra conferme attese e possibili sorprese, il programma raccoglie sfide interessanti che potrebbero cambiare il volto del tabellone. Tenete d’occhio orari, precedenti e condizioni di campo: sono i dettagli che spesso decidono le partite più equilibrate.