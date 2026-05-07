Il derby di Roma potrebbe subire un cambiamento di orario, coinvolgendo altre gare della 37esima giornata di Serie A. Il tutto per la finale di tennis a Roma, soprattutto se ci sarà Sinner in campo.

Il derby Roma-Lazio è uno degli appuntamenti più attesi della stagione per i tifosi delle due squadre capitoline oltre che per gli appassionati di calcio, la partitissima difatti arriva in un momento emblematico per la stagione con pochissime partite ancora da disputare ed un futuro ancora tutto da scrivere. Ci sarebbe una novità per la data stabilita, scopriamo cosa potrebbe accadere.

Roma-Lazio, una sfida oltre il campo

La partita tra Roma e Lazio non è come le altre, come ogni stracittadina che si rispetti quando le squadre si affrontano sul campo la vittoria è una questione di onore ed orgoglio che va oltre i 3 punti che assicurerebbe sul campo.

In questa stagione la sfida, sempre sentitissima, è uno scontro ravvicinato tra le due compagini, anche se la Roma sta presidiando l’ultimo posto in Champions con una battaglia punto su punto con Milan e Como.

Una vittoria nel derby quindi potrebbe cambiare la stagione per la squadra di Gasperini che dopo un inizio brillante è andata pian piano a perdersi con molti pareggi che ne hanno compromesso il cammino verso la qualificazione europea.

Si valuta una nuova data per la partita

La partita è attualmente in programma per il pomeriggio di domenica 17 maggio, infatti si dovrebbe giocare alle 15:00 permettendo la contemporaneità con le partite di Milan e Como, dirette rivali della Roma per un posto in Europa.

Si starebbe valutando però un cambiamento, come riporta Today.it la stessa domenica a Roma, a quell’ora, sul centrale del Foro Italico si gioca la finale del Masters 1000 di Roma, un match cruciale già di per sé ma che assume ulteriore peso e rilevanza se ci sarà in campo il numero al mondo, Jannik Sinner.

Si potrebbe farla giocare lunedì 18 maggio ma l’unico slot disponibile sarebbe quello delle 20:45 che comporterebbe serie difficoltà di diritti televisivi per i fans in medio oriente, ecco perché sul tavolo della Lega A era arrivata l’idea delle 12:30 che fino a quel momento accontentava tutti.

Non sono solo Lazio e Roma le dirette interessate, ci sarebbero altre 3 gare che si giocherebbero in concomitanza, essendo la penultima giornata di campionato, di conseguenza il tennis ed il cammino di Sinner, influenzerebbero il campionato italiano di calcio. La decisione definitiva arriverà la prossima settimana.