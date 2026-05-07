A breve potrebbe essere ci una svolta nelle indagini riguardanti la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina. I dettagli.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: chi è stato? Individuato il possibile movente

Chi ha avvelenato con la ricina Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita? Le indagini da parte degli inquirenti proseguono e presto potrebbe arrivare la tanto attesa svolta.

Come riporta l’agenzia LaPresse potrebbe essere stato individuato il movente del duplice omicidio e sarebbe legato a questioni familiari. Su quanto infatti stanno al momento lavorando gli investigatori. In Procura a Campobasso in questi giorni si stanno tenendo le audizioni con le persone informate sui fatti.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: nuova audizione per la cugina Laura Di Vita

Secondo quanto emerso fino a ora, il movente dell’omicidio di madre e figlia a Campobasso sarebbe legato a questioni familiari. Al momento, ricordiamo, nessuno è indagato. Continuano intanto le audizioni, come riportato da LaPresse tra venerdì e l’inizio della prossima settimana sarà ascoltata nuovamente Laura Di Vita, sorella di Gianni Di Vita, e colei che ospita il fratello e la figlia maggiore Alice.

La donna, 40 anni, è già stata sentita tre volte ed è considerata molto vicina alla famiglia. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.