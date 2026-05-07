Allerta meteo in Italia, nubifragi e temporali in arrivo: le regioni colpite

Perturbazione atlantica sul Centro-Nord: piogge intense e allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni.

Il Centro-Nord Italia sta affrontando una fase di marcata instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temporali intensi legati al passaggio di una perturbazione atlantica particolarmente attiva. Le condizioni meteo sono aggravate dallo scontro tra masse d’aria di origine diversa e da un elevato apporto di umidità, che sta alimentando fenomeni anche persistenti e localmente intensi.

Ecco gli aggiornamenti sull’allerta e le regioni colpite.

Perturbazione intensa e scontro tra masse d’aria: maltempo persistente sul Centro-Nord

Continua la fase di forte instabilità meteorologica che in queste ore sta coinvolgendo il Centro-Nord della Penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta per condizioni avverse, legate a una vasta depressione atlantica alimentata da due sistemi frontali particolarmente attivi.

Questa configurazione sta determinando precipitazioni molto abbondanti e soprattutto durature, che insistono sulle stesse aree già colpite nei giorni precedenti.

Il quadro atmosferico è reso ancora più energico da un intenso apporto di umidità proveniente dal Mar Mediterraneo e, a monte, dal Nord Africa. A rafforzare il sistema intervengono anche le acque del Mediterraneo più calde della media stagionale, fino a 2-3°C oltre i valori tipici, che accentuano il contrasto termico e aumentano la probabilità di nubifragi e temporali intensi.

A questo scenario si aggiunge la presenza di venti meridionali come Libeccio e Scirocco, con raffiche che possono raggiungere e superare gli 70-80 km/h, contribuendo a trasportare ulteriore umidità e a fornire energia ai sistemi temporaleschi. Le aree maggiormente interessate risultano il Centro-Nord e la Sardegna, con piogge diffuse e localmente molto forti. Particolarmente esposte Liguria di Levante e alta Toscana, dove in poche ore potrebbero cadere quantitativi di pioggia paragonabili a quelli di due mesi. Coinvolte anche Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Allerta meteo in Italia, nubifragi e temporali in arrivo: le regioni colpite

In Toscana la sala operativa della Protezione civile regionale ha disposto un’allerta arancione per rischio idrogeologico nelle aree già interessate da recenti incendi sul Monte Faeta, dove il terreno risulta più fragile e soggetto a possibili dissesti. Nella stessa giornata è stata inoltre attivata un’allerta gialla per temporali forti su gran parte della Toscana centro-settentrionale, valida dalle ore 7 fino a mezzanotte. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli che localmente possono raggiungere i 100-120 mm o superare tali valori nelle zone settentrionali.

Resta attiva anche una diffusa allerta gialla in diverse aree del Paese. In Emilia-Romagna interessa la Pianura bolognese per rischio idraulico. Nel Lazio riguarda i Bacini Costieri Nord e il Bacino del Medio Tevere per rischio temporali. In Lombardia sono coinvolte le zone delle Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine e il Nodo idraulico di Milano, con criticità sia per temporali sia per rischio idrogeologico. In Umbria l’allerta interessa i settori Chiani-Paglia e Medio Tevere per fenomeni temporaleschi.