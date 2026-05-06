Ricovero della figlia della famiglia nel bosco, cosa è successo e le versioni ufficiali

Ricovero della figlia della famiglia nel bosco, cosa è successo e le version...

Ricovero della figlia della famiglia nel bosco, cosa è successo e le version...

Una crisi respiratoria ha portato una delle bambine della famiglia nel bosco in ospedale; i garanti e le istituzioni forniscono chiarimenti mentre monta la polemica pubblica

Una delle figlie di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, nota al pubblico come parte della cosiddetta famiglia nel bosco, è stata ricoverata in ospedale dopo una crisi respiratoria. Il ricovero, segnalato inizialmente sui social da membri istituzionali, è stato descritto dalle strutture sanitarie come disposto in via precauzionale e legato a una patologia ostruttiva o a una reazione allergica sospetta, con condizioni che al momento non desterebbero particolare preoccupazione.

Accanto alla bambina, secondo quanto riportato, sono presenti le figure educative della struttura che la ospita.

La vicenda ha rapidamente assunto rilevanza pubblica dopo il post della Garante nazionale per l’infanzia, che aveva evidenziato l’assenza della madre durante la degenza; nelle ore successive sono arrivate però precisazioni ufficiali che hanno rimodulato la ricostruzione iniziale.

Secondo i chiarimenti forniti dalla Garante dell’Infanzia dell’Abruzzo, i genitori sono stati tempestivamente informati del trasferimento in ospedale e hanno potuto far visita alla figlia sia il giorno precedente sia quello successivo al ricovero, circostanza che ridimensiona le accuse di trascuratezza emerse nella fase iniziale.

Le circostanze del ricovero

Secondo le informazioni diffuse dagli operatori sanitari, il ricovero della bambina è avvenuto in via precauzionale a seguito di difficoltà respiratorie riconducibili a una possibile reazione allergica o a un episodio di natura stagionale.

Le fonti parlano di una patologia ostruttiva come causa sospetta, termine che indica un quadro respiratorio reversibile trattato in ospedale per monitoraggio e terapia. La prognosi comunicata non sarebbe grave e le dimissioni sono previste non appena il quadro clinico lo permetterà, mentre le visite dei genitori sono state autorizzate e regolarmente esercitate.

Dichiarazioni dei garanti

Il caso ha portato in primo piano il ruolo del Garante per l’infanzia a più livelli: la segnalazione iniziale della Garante nazionale ha innescato un acceso dibattito, mentre l’intervento della Garante regionale, Alessandra De Febis, ha puntualizzato il rispetto della privacy dei minori e la necessità di tutelarne la riservatezza. De Febis ha sottolineato come il suo ordine di priorità sia la protezione dei diritti dei bambini, tra cui il diritto alla riservatezza, e ha spiegato che il ricovero è stato comunicato tempestivamente ai genitori e gestito con collaborazione tra ospedale e struttura educativa.

Reazioni e polemiche pubbliche

La notizia del ricovero non ha mancato di alimentare polemiche: il comitato #difesaminori ha criticato la gestione comunicativa della vicenda e ha chiesto le dimissioni del garante regionale, rivolgendosi al presidente della Regione, Marco Marsilio. Dall’altra parte, il partito della Lega ha espresso preoccupazione per la sorte dei bambini, annunciando l’attenzione di un pool legale e non escludendo iniziative giuridiche contro chi, a loro avviso, avrebbe agito con eccessiva durezza nei confronti della famiglia. Le dichiarazioni di parte hanno dunque enfatizzato una polarizzazione che complica ulteriormente la vicenda.

Il ruolo dei social e della visibilità

La rapidità della diffusione sui social ha contribuito ad amplificare interpretazioni contrastanti e a far convergere l’attenzione pubblica su ogni dettaglio del caso. La comunicazione istituzionale è stata chiamata a bilanciare il dovere di informare con il rispetto della privacy dei minori: i garanti hanno ribadito la necessità di evitare strumentalizzazioni, mentre gruppi di pressione e partiti politici hanno usato l’episodio per sostenere posizioni più ampie su tutela familiare e intervento dei servizi sociali.

Il contesto giudiziario e la situazione dei bambini

I tre figli della coppia si trovano ospitati da mesi in una casa-famiglia a Vasto dopo che il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della potestà genitoriale. Questo contesto giudiziario è alla base dell’attenzione verso ogni sviluppo inerente ai minori, perché qualsiasi episodio sanitario o comportamentale viene letto anche alla luce delle decisioni giudiziarie che hanno inciso sulla vicenda familiare. La Corte d’appello per i minorenni ha confermato la necessità di valutare i progressi dei genitori prima di un eventuale ricongiungimento, lasciando agli organi competenti il compito di monitorare il percorso di tutela.