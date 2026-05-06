Dalle indagini sul delitto di Garlasco continuano a emergere nuovi dettagli. A quasi vent’anni dalla tragica scomparsa di Chiara Poggi, il lavoro degli inquirenti continua ad allagarsi e a cercare nuove certezze.

Garlasco, oggi l’interrogatorio incrociato

Continuano a esserci nuovi dettagli dalle indagini sul delitto di Garlasco, con nuove dinamiche investigative che puntano verso una precisa strategia della Procura di Pavia.

Il lavoro degli inquirenti non si è fermato alla condanna di Alberto Stasi, ma cerca di fare chiarezza su nuovi punti rimasti da chiarire. L’attenzione si è spostata su due figure chiave delle indagini, che dovranno affrontare degli interrogatori incrociati. Da un lato Andrea Sempio, al momento unico indagato oltre ad Alberto Stasi, e dall’altro Marco Poggi, il fratello della vittima.

La decisione dei magistrati di convocarli contemporaneamente, allo stesso orario e nello stesso luogo, non è certo una casualità. Pare sia un piano ben preciso per mettere alla prova le loro versioni. La Procura vuole valutare in tempo reale se ci sono delle discrepanze e quali sono le reazioni emotive di ognuno di loro davanti alla presenza dell’altro.

Garlasco: le due figure centrali sottoposte a interrogatorio

Andrea Sempio è la figura centrale di questa nuova fase di indagini. Il giovane è un amico di vecchia data di Marco Poggi ed è iscritto nel registro degli indagati. Secondo alcuni rumors il cerchio si starebbe stringendo intorno a lui grazie a diverse analisi e a un riesame dei suoi spostamenti e dei contatti telefonici. La sua posizione è diventata ancora più delicata per via di alcuni messaggi su ipotetiche armi da difesa e colpi in testa.

Marco Poggi sta affrontando una situazione in evoluzione, passando da semplice testimone a una figura che sta attirando l’attenzione dei pubblici ministeri. Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, ha dichiarato che Marco è sereno e pronto a collaborare con la giustizia. La strategia della Procura di ascoltarlo nello stesso momento di Sempio fa pensare che i magistrati stiano cercando di verificare se il legame di amicizia tra i due possa aver influenzato dichiarazioni passate.

Delitto di Garlasco: cosa emerge dalle indagini

Le indagini vanno avanti e l’attenzione è rivolta ai risultati di nuove perizie su elementi che in passato sono stati trascurati. Secondo alcune indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero pensato a un piano per incastrare i sospettati durante un confronto diretto, usando prove tecniche che erano disponibili ma non sono mai state approfondite.

La partecipazione delle gemelle Paola e Stefania Cappa conferma la decisione di ricostruire tutto il contesto familiare e delle amicizie che ruotava intorno alla vita di Chiara Poggi. Ogni dettagli rilevato dagli interrogatori potrebbe essere fondamentale per la conclusione delle indagini sul caso di Garlasco.