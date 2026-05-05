Codacons presenta denuncia e invia esposto alla Guardia di Finanza su Michelle Comi

Michelle Comi al centro di verifiche legali: il Codacons ha chiesto accertamenti penali e fiscali dopo servizi che mettono in discussione raccolte fondi e contenuti costruiti ad arte

Negli ultimi anni l’attività di alcuni creator ha spesso oscillato tra intrattenimento e provocazione. L’ultimo caso che ha attirato l’attenzione mediatica riguarda Michelle Comi, la cui produzione di contenuti ha accumulato critiche per affermazioni polemiche e iniziative contestate. Il 05/05/2026 il mondo dell’informazione ha visto un salto dalla critica social alle vie legali: il Codacons ha annunciato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Milano e ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza.

Il passaggio dalle schermaglie online a possibili accertamenti giudiziari mette in luce come la fiducia degli utenti e la trasparenza delle attività digitali siano ormai al centro del dibattito pubblico. In questo articolo esaminiamo i fatti noti, le contestazioni sollevate dall’associazione dei consumatori e i possibili sviluppi procedurali, chiarendo cosa significano in concreto termini come denuncia-querela ed esposto.

Dalla provocazione alle verifiche formali

La notorietà di Michelle Comi è cresciuta anche grazie a contenuti che hanno suscitato forti reazioni. Alcune clip e campagne raccontate sui social hanno avuto come filo conduttore la ricerca di visibilità, ma alcuni servizi investigativi televisivi hanno messo in dubbio la genuinità di certe azioni. In particolare, il programma Le Iene ha portato alla luce retroscena che hanno spinto il Codacons a sollecitare controlli ufficiali: non si tratta solo di polemiche verbali, ma di possibili risvolti giuridici e fiscali che richiedono chiarimenti.

Le accuse emerse nei servizi

Secondo i servizi televisivi, alcune iniziative sarebbero state costruite per creare hype e produrre contenuti monetizzabili. Tra gli elementi emersi ci sono episodi di presunte messinscene, come un danneggiamento simulato di un’auto e una presunta adozione a distanza utilizzata come elemento narrativa contenutistica. Questi dettagli hanno alimentato il sospetto che alcune azioni non fossero finalizzate esclusivamente alla solidarietà ma alla creazione di materiale virale, con possibili conseguenze legali se dovessero configurarsi profili di truffa.

Perché il Codacons è intervenuto

Il Codacons ha motivato la sua azione indicando la necessità di accertare se la comunicazione online possa aver indotto in errore gli utenti e prodotto vantaggi economici indebiti. L’associazione ha quindi depositato una denuncia-querela alla Procura e un esposto alla Guardia di Finanza per verificare i flussi finanziari riconducibili all’attività della content creator. L’obiettivo, secondo l’associazione, è tutelare i consumatori e richiedere trasparenza nel rapporto tra promesse social e realtà dei fatti.

Gli aspetti giuridici e fiscali sollevati

Dal punto di vista procedurale, una denuncia-querela può dare avvio a indagini penali qualora emergano elementi di reato; l’esposto alla Guardia di Finanza mira invece a verifiche di natura economico-finanziaria. Nel caso in esame, le autorità potrebbero valutare ipotesi quali truffa o false comunicazioni riguardanti iniziative benefiche, ma anche possibili anomalie nella gestione delle risorse e delle società legate all’attività online.

Questi controlli non implicherebbero automaticamente colpevolezza: si tratta di approfondimenti che hanno lo scopo di chiarire la corrispondenza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente realizzato. È importante ricordare che termini come opacità o irregolarità sono ancora oggetto di verifica e che la posizione dell’interessata resta da accertare nelle sedi competenti.

Reazioni, silenzi e possibili scenari

Al momento della notizia, Michelle Comi ha scelto la prudenza, evitando dichiarazioni ufficiali. L’attenzione pubblica rimane alta: chi segue la vicenda guarda sia alla risposta dell’influencer sia alle decisioni della Procura della Repubblica di Milano e della Guardia di Finanza. Se le indagini confermassero condotte scorrette, le conseguenze potrebbero spaziare da sanzioni penali o amministrative a impatti reputazionali significativi nel mondo dell’influencer marketing.

In ogni caso, il caso sottolinea l’urgenza di regole più chiare per il settore digitale e la necessità che chi produce contenuti online mantenga standard di trasparenza. Per i consumatori resta fondamentale un atteggiamento critico: la fiducia nel mercato digitale si basa su informazioni veritiere e verificabili, e quando questi presupposti vengono messi in discussione le istituzioni sono chiamate a intervenire.