Sono giorni decisivi per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Domani, 6 maggio, è il giorno in cui è stato convocato Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Oggi invece, 5 maggio, saranno sentite le gemelle Cappa. Ecco cosa avevano dichiarato in passato.

Caso Garlasco, è il giorno dell’interrogatorio delle gemelle Cappa

Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno dell’interrogatorio delle gemelle Cappa. Stefania e Paola, ricordiamo, non sono indagate (né lo sono mai state), oggi saranno sentite come persone informate sui fatti. Ovviamente di cosa parleranno e cosa verrà loro chiesto non lo si sa. Quello che invece sappiamo è cosa hanno riferito le gemelle negli interrogatori passati.

Facciamo dunque un breve riassunto.

Caso Garlasco, la versione delle gemelle Cappa: cosa avevano raccontato

Oggi verranno interrogate le gemelle Cappa, come persone informate sui fatti. Il 13 agosto del 2007, ovvero il giorno del ritrovamento del corpo di Chiara Poggi, Stefania Cappa era stata interrogata, raccontando che lei e la cugina avevano un ottimo rapporto, soprattutto nell’ultimo periodo poiché, dopo che era stata lasciata dal fidanzata, Stefania aveva bisogno di confidarsi con qualcuno che la capisse.

Sull’ultima volta che aveva visto Chiara aveva risposto: “è stato sabato 11 agosto 2007 quando nel transitare davanti a casa sua mi sono fermata a scambiare due chiacchiere con lei. In quel frangente lei aveva un atteggiamento più che normale e l’unica cosa di cui mi ha parlato era che in serata si doveva vedere con il proprio fidanzato Alberto Stasi. Da allora non l’ho più vista di persona ma domenica 12 agosto 2027, verso le 12.00 circa, ci siamo sentite telefonicamente e ci siamo promesse di vederci il giorno successivo per le ore 16.00. Anche in questa circostanza non ho notato nulla di strano nel suo atteggiamento.” Sul rapporto tra Stasi e Chiara, Stefania aveva detto che per quanto le aveva confidato la cugina le cose procedevano molto bene, tanto da non ricordare negli ultimi anni lamentele di Chiara nei confronti di Alberto né litigi. Due giorni dopo Stefania aveva dichiarato di essersi confusa con la data dell’ultimo giorno in cui aveva visto Chiara, che era in realtà il 10 agosto. In questa occasione Stefano aveva parlato anche di Marco Panzarasa. A maggio aveva infatti chiesto a Chiara se poteva rivolgersi ancora, per motivi di studio, a Panzarasa, amico di Stasi, che l’aveva già aiutata in passato. Chiara le aveva confidato che in quel periodo Alberto usciva spesso proprio con Marco. Tra le altre cose Stefania ha anche raccontato che nel periodo in cui fu uccisa Chiara, Alberto era molto preso con la tesi e che si vedevano solo la sera.