Tumori:  ok di Aifa a immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato, in diversi tumori solidi, "la nuova formulazione sottocutanea di nivolumab e tre ulteriori indicazioni del farmaco immuno-oncologico: in associazione a ipilimumab in prima linea nel carcinoma del colon-retto metastatico con deficit di riparazione d...

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato, in diversi tumori solidi, “la nuova formulazione sottocutanea di nivolumab e tre ulteriori indicazioni del farmaco immuno-oncologico: in associazione a ipilimumab in prima linea nel carcinoma del colon-retto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti (dMMR/MSI-H), in associazione alla chemioterapia in prima linea nel carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico e in monoterapia nel trattamento adiuvante del carcinoma uroteliale muscolo-invasivo”.

Lo rende noto Bristol Myers Squibb in occasione di un incontro promosso a Roma da Bms e dedicato alle nuove frontiere dell’immuno-oncologia.

https://www.youtube.com/watch?v=2Jhi7MtOMng