Formazione: Capuano (Leroy Merlin), ‘con Talent Lab ho coltivato il mio talento’

“Il percorso Talent Lab mi ha permesso di incrementare e di sviluppare ancora le mie competenze. L'assessment del primo anno mi ha permesso di prendere consapevolezza e di poter sviluppare skills che oggi reputo fondamentali per il mio lavoro: visione strategica e capacità di innovazione. Nel 202...

“Il percorso Talent Lab mi ha permesso di incrementare e di sviluppare ancora le mie competenze. L’assessment del primo anno mi ha permesso di prendere consapevolezza e di poter sviluppare skills che oggi reputo fondamentali per il mio lavoro: visione strategica e capacità di innovazione. Nel 2025 arriva così la nomina da leader del negozio di Pavia e per me questo è stato il giorno più importante e più emozionante e orgoglioso di tutta la mia carriera lavorativa.

Ho imparato che in Leroy Merlin non si è mai soli. La crescita non è collettiva. Ed è proprio questa strada che si compie, si cammina insieme, che ti permette poi di sviluppare appieno quello che il tuo talento”. È il racconto di Maria Grazia Capuano che anche grazie al percorso di formazione Talent Lab ha realizzato il sogno di diventare Store leader Leroy Merlin.

https://www.youtube.com/watch?v=AVHoGvpTPYk