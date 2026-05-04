David di Donatello, 'Una battaglia dopo l'altra' vince il premio per il Miglior film internazionale

(Adnkronos) - 'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa i...

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‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4k (sul canale Rai4k, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2026 è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti.

Il film vede protagonista Leonardo DiCaprio nei panni di Bob, rivoluzionario in declino che vive in uno stato di paranoia confusa, sopravvivendo ai margini della società insieme alla sua vivace e indipendente figlia Willa (Chase Infiniti). Quando, dopo sedici anni, il suo acerrimo nemico (interpretato da Sean Penn) riappare e Willa scompare, l’ex militante radicale si lancia in una disperata ricerca.

Padre e figlia dovranno affrontare insieme le conseguenze del suo passato.

‘Una battaglia dopo l’altra’ si è aggiudicato sei Premi Oscar su tredici candidature tra cui quello per il Miglior film. Paul Thomas Anderson è stato premiato dall’Academy come Miglior regista e per la Miglior sceneggiatura non originale; Andy Jurgensen ha vinto l’Oscar per il Miglior montaggio e Cassandra Kulukundis quello per il Miglior Casting.

Infine, Sean Penn si è aggiudicato l’Oscar come Miglior attore non protagonista.

Ai David di Donatello ‘Una battaglia dopo l’altra’ ha avuto la meglio su ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles, ‘La voce di Hind Rajab’ di Kaouther Ben Hania, ‘The Brutalist’ di Brady Corbet e ‘Un semplice incidente’ di Jafar Panahi. Tra i riconoscimenti già annunciati, il Premio alla Carriera a Gianni Amelio, il David Speciale a Bruno Bozzetto, il Premio Speciale Cinecittà David 71 a Vittorio Storaro e il David dello Spettatore a Buen camino di Gennaro Nunziante. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

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