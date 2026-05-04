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Terzo figlio in arrivo per la principessa Eugenie, il dolce annuncio

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(Adnkronos) - La principessa Eugenie è in attesa del suo terzo figlio. La secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson ha già due figli con il marito Jack Brooksbank: August Philip Hawke Brooksbank, nato il 9 febbraio 2021, e il fratello minore Ernest George Ronnie Brooksbank, che...

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(Adnkronos) – La principessa Eugenie è in attesa del suo terzo figlio. La secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson ha già due figli con il marito Jack Brooksbank: August Philip Hawke Brooksbank, nato il 9 febbraio 2021, e il fratello minore Ernest George Ronnie Brooksbank, che compirà 3 anni il 30 maggio. Buckingham Palace ha riferito che il Re è “felicissimo” della notizia.

La principessa e il Palazzo hanno condiviso una tenera foto dei suoi due figli che guardano l’ecografia.  

In una dichiarazione, Buckingham Palace ha affermato: “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, la cui nascita è prevista per quest’estate.

Anche August ed Ernest sono entusiasti all’idea di avere un altro fratellino o sorellina in famiglia. Sua Maestà il Re è stato informato ed è felicissimo della notizia”.  

Le prime voci sulla terza gravidanza di Eugenie avevano cominciato a circolare quando era stata fotografata insieme al marito e alla sorella, la principessa Beatrice, durante una gita a Mayfair qualche giorno fa.

Un fan della famiglia reale ha pubblicato le foto della loro uscita sui social media, e alcuni credevano di poter intravedere il pancione di Eugenie. Quando le principesse sono state avvistate insieme a Londra, un testimone ha detto che sembravano “di ottimo umore mentre si godevano il sole”.  

Ma dietro i sorrisi, secondo alcune fonti, la tensione degli ultimi mesi si è fatta sentire, soprattutto su Beatrice. L’analista del linguaggio del corpo Judi James ha dichiarato al Mirror : “Mentre Eugenie sembra a suo agio nel mostrare resilienza e spavalderia davanti alle telecamere, sfoggiando un ampio sorriso che suggerisce che la vita sia perfetta, sua sorella maggiore Beatrice sembra meno capace di bluffare, e i suoi gesti e l’espressione del viso lasciano intendere che sia stata duramente colpita dalle conseguenze dei drammi dei suoi genitori”. 

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