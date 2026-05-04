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Franzolini (FenealUil): "A congresso per costruire"

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Il segretario generale del sindacato presenta l'assise congressuale che si terrà dal 13 al 15 maggio a Castellaneta Marina in provincia di Taranto....

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Il segretario generale del sindacato presenta l’assise congressuale che si terrà dal 13 al 15 maggio a Castellaneta Marina in provincia di Taranto.

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