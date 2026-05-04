Home > Video > Franzolini (FenealUil): "A congresso per costruire" Franzolini (FenealUil): "A congresso per costruire" Il segretario generale del sindacato presenta l'assise congressuale che si terrà dal 13 al 15 maggio a Castellaneta Marina in provincia di Taranto.... di Adnkronos Pubblicato il 4 Maggio 2026 alle 12:51 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il segretario generale del sindacato presenta l’assise congressuale che si terrà dal 13 al 15 maggio a Castellaneta Marina in provincia di Taranto. https://www.youtube.com/watch?v=mES8R0gQMms