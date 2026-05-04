DIGITALE, BENIFEI (PD): “DMA TUTELA CONSUMATORI: CONTRO I COLOSSI SERVONO AZIONI PIÙ RAPIDE E FORTI”

“Il Digital Markets Act è uno strumento fondamentale per evitare che i grandi colossi, spesso non europei, usino la loro forza economica per mettere fuori mercato i competitori, alzare i costi e bloccare gli utenti dentro ecosistemi da cui non riescono più a uscire”. Lo ha detto l’eurodeputa...

“Il Digital Markets Act è uno strumento fondamentale per evitare che i grandi colossi, spesso non europei, usino la loro forza economica per mettere fuori mercato i competitori, alzare i costi e bloccare gli utenti dentro ecosistemi da cui non riescono più a uscire”. Lo ha detto l’eurodeputato Brando Benifei (Pd) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a Strasburgo.

Benifei ha spiegato che l’obiettivo è garantire più libertà di scelta, prezzi più bassi e più concorrenza per far entrare le imprese europee, ma servono norme più nette da parte della Commissione.

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