Lo schianto avvenuto nel 2022 è stato analizzato da esperti americani che hanno fatto maggiore luce su un caso mai approfondito dalla Cina.

Il terribile incidente aereo avvenuto in Cina nel 2022 che ha portato alla morte di 132 persone ovvero passeggeri e personale di bordo non aveva mai avuto una reale spiegazione, il silenzio del paese orientale che lo aveva insabbiato ha maggiormente alimentato la curiosità di capire il come ed il perché, domande che hanno provato a dipanare gli Stati Uniti.

Motori spenti ad 8.800 metri di quota

Gli Stati Uniti hanno deciso di indagare sul disastro avvenuto alle 14:23 locali il 21 marzo del 2022 a bordo di un Boeing 737 appartenente alla compagnia China Eastern e quanto è emerso è davvero raccapricciante.

Il tutto sarebbe iniziato ad 8.800 metri di quota, quando i motori passarono da “run” a “cutoff”, da quel momento la rapida discesa, l’aereo che raggiunge la velocità di 1.100 km/h, andando ben oltre i limiti strutturali e la cloche posizionata sempre in avanti, senza alcuna volontà di correggere la manovra.

Non si riesce a capire chi possa aver compiuto il gesto, se il pilota, il primo ufficiale o il secondo ufficiale. Le indagini americane escludono l’ipotesi del guasto tecnico, puntando totalmente su una mossa intenzionale.

Il silenzio cinese sul caso

Dalla Cina la CAAC (Civil Adviation Amministration of China) non ha mai emesso un rapporto definito dell’incidente e nel 2025 il silenzio perdurato oltre 3 anni è stato giustificato da motivi di stabilità sociale e sicurezza nazionale, come riporta TgCom24.

Il caso resta ancora parzialmente risolto perché mancano le registrazioni dalla cabina di pilotaggio, elementi che chiarirebbero totalmente cosa successe quel pomeriggio a bordo dell’aereo.