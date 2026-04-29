Turner sotto accusa: gli Stati Uniti avrebbero una relazione speciale solo con Israele

Una registrazione privata attribuita a Christian Turner, diffusa il 28 aprile 2026, ha riacceso il dibattito sulla " special relationship " tra Regno Unito e Stati Uniti e sollevato nuove questioni diplomatiche durante la visita di Stato di Re Carlo III

Una registrazione privata attribuita a Christian Turner, il nuovo ambasciatore britannico a Washington, ha provocato una nuova ondata di critiche tra Londra e oltreoceano. Secondo quanto diffuso da Sky News Uk il 28 aprile 2026, Turner avrebbe definito a febbraio la storica “special relationship” tra Regno Unito e Stati Uniti come qualcosa di superato, osservando che gli Stati Uniti oggi avrebbero “probabilmente una relazione speciale solo con Israele“.

La pubblicazione cade nel corso della visita di Stato di Re Carlo III a Washington, evento che ha già una forte valenza politica.

La registrazione sarebbe emersa da un incontro con un’associazione di ex alunni tenuto da Turner nel Regno Unito circa due mesi prima della diffusione. Oltre al commento sulla relazione transatlantica, il diplomatico avrebbe espresso stupore per la scarsa ricaduta negli Stati Uniti dello scandalo legato a Jeffrey Epstein, affermando che l’affare non aveva in pratica “toccato nessuno” tra i VIP coinvolti.

Queste osservazioni hanno innescato reazioni politiche e mediatiche proprio mentre il governo di Keir Starmer affidava alla visita reale la speranza di ricucire i rapporti con Donald Trump.

Il contesto della fuga di notizie

La fuga della registrazione arriva in un momento particolarmente delicato: la delegazione reale, guidata da Re Carlo III e dalla regina Camilla, è stata accompagnata per tutta la permanenza negli Stati Uniti proprio dall’ambasciatore incriminato.

La scelta di Turner per la guida dell’ambasciata aveva segnato una volontà di continuità professionale dopo la caduta di Peter Mandelson, costretto a lasciare l’incarico in seguito al proprio coinvolgimento nello scandalo Epstein. L’uscita pubblica delle frasi contestate ha amplificato le tensioni già presenti tra i due Paesi su questioni come l’allineamento nella crisi in Medio Oriente.

Modalità e fonti della registrazione

Secondo le ricostruzioni, la registrazione sarebbe stata realizzata durante un incontro privato con un’associazione scolastica di ex alunni e successivamente filtrata verso i media. La diffusione via Sky News Uk del 28 aprile 2026 ha reso pubbliche frasi che, in ambito diplomatico, sono considerate particolarmente sensibili. Fonti ufficiali non hanno finora confermato la veridicità integrale del contenuto, ma la circostanza ha già alimentato interrogativi sull’opportunità di commenti informali in contesti pubblici o semi-pubblici.

Implicazioni politiche e diplomatiche

Le parole attribuite a Turner rischiano di complicare gli sforzi di ricucitura avviati dal governo di Keir Starmer, che sperava nella visita di Re Carlo III per migliorare il rapporto con l’amministrazione statunitense e con figure politiche come Donald Trump. L’affermazione secondo cui gli Stati Uniti avrebbero un legame privilegiato solo con Israele potrebbe essere letta come un raffreddamento dell’intesa tradizionale e suscita domande sulla direzione della politica estera britannica nei confronti di Washington.

Reazioni e conseguenze possibili

Al momento le autorità diplomatiche mantengono toni cauti, mentre commentatori e avversari politici chiedono chiarimenti. In passato, affermazioni analoghe da parte di rappresentanti istituzionali hanno portato a richiami ufficiali, smentite o spiegazioni supplementari. Se confermate, le parole di Turner potrebbero richiedere un intervento formale del Foreign Office per limitare i danni all’immagine del Regno Unito e per rassicurare gli alleati sul fatto che non vi sia una rottura definitiva nelle relazioni transatlantiche.

Il tema Epstein nel dibattito

Nel medesimo frammento di registrazione, Turner avrebbe inoltre espresso sorpresa per il modo in cui il caso di Jeffrey Epstein non avrebbe prodotto conseguenze evidenti per molti dei personaggi pubblici coinvolti negli Stati Uniti. Tale osservazione rilancia questioni rimaste aperte dopo lo scandalo e collega la polemica attuale a vecchie ferite diplomatiche e morali, dato che la vicenda Epstein ha avuto ripercussioni globali e continua a suscitare interesse pubblico.

In sintesi, la vicenda mette in luce come una semplice registrazione privata possa trasformarsi in un evento dalle implicazioni politiche rilevanti, capace di incidere su rapporti istituzionali consolidati. Nei prossimi giorni si attendono chiarimenti ufficiali e possibili prese di posizione sia a Londra sia a Washington.