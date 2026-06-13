Porto Cervo: Waterfront Costa Smeralda anticipa l'apertura e si rinnova

Il Waterfront Costa Smeralda torna ad animare il Porto Vecchio di Porto Cervo con un’edizione rinnovata e un calendario esteso: l’apertura è fissata da giovedì 11 giugno fino al 7 settembre, con orario quotidiano dalle 18:00 all’01:00. Il progetto, promosso da Smeralda Holding e prodotto da Filmmasterpunta a consolidare il ruolo del Waterfront come fulcro del lifestyle e dell’intrattenimento di lusso in Costa Smeralda.

Secondo la direzione del progetto, l’anticipazione dell’avvio della stagione intende intercettare un pubblico più ampio e internazionale, prolungando la fruizione delle proposte culturali, commerciali e di intrattenimento lungo un periodo più ampio rispetto al passato.

Rinnovamento degli spazi e intervento di Gio Pagani

Al centro della trasformazione c’è l’intervento dell’architetto Gio Paganiche ha ripensato il layout generale del Waterfront introducendo nuove aree lounge caratterizzate da una palette cromatica studiata e da materiali riflettenti.

Questi elementi progettuali sono concepiti per dialogare con la luce serale e trasformarsi in veri e propri elementi scenografici: la presenza di superfici riflettenti e di arredi su misura mira a creare un’atmosfera contemporanea e sofisticata, pensata per ospitare eventi, aperitivi e momenti di relax.

Atmosfera e funzionalità degli spazi

Le nuove lounge sono disegnate per offrire sia comfort che flessibilità operativa agli operatori e ai visitatori.

La scelta dei materiali e delle finiture punta a coniugare estetica e durabilità in un contesto costiero, mentre la disposizione degli atelier e delle casette concepite come spazi espositivi favorisce un percorso coerente tra shopping, arte e ristorazione.

Portals: l’arte immersiva curata da Deodato Arte

La proposta artistica dell’edizione 2026 è marcata dal progetto Portalscurato da Deodato Arteche porta in Waterfront quattro installazioni immersive. Le opere, realizzate da artisti internazionali attivi nell’ambito del Pop e della Street Artdialogano con portali geometrici – quadrati, cerchi e rombi – e con dispositivi luminosi che generano pattern dinamici. L’intento è trasformare la temporaneità dell’evento in un percorso visivo e sensoriale capace di coinvolgere il pubblico.

Interazione e fruizione pubblica

Le installazioni di Portals sono pensate per promuovere l’interazione: i giochi di luce e le superfici riflettenti inducono cambiamenti percettivi lungo la serata, offrendo opportunità per performance, fotografìe e attività culturali che valorizzano la dimensione effimera ma intensa dell’esperienza estiva.

Brand partner, novità retail e mixology

Il Waterfront conferma la collaborazione con marchi internazionali che rafforzano la sua identità di piattaforma per il lusso: spicca il ritorno di Range Rover con un allestimento esclusivo, affiancato da conferme come Ferretti Group con il Riva Lounge e la Riva Boutique. Non mancano Assouline per l’editoria di pregio, Kiton per l’alta sartoria e Deodato Arte per la galleria contemporanea.

Sul fronte del wellness, Technogym presenta la collezione Sand Stone e sessioni di allenamento con master trainer dedicate a chi cerca esperienze di benessere personalizzate. Nel comparto food & beverage, l’area storica di Nikki Beach si rimodella nel nuovo The Nikki Beach Cocktail Clubun concept interamente dedicato alla mixology con ambienti riprogettati per aperitivi al tramonto e serate esclusive.

Promozione del territorio e retail dedicato

Oltre ai marchi internazionali, lo spazio ospita l’area di Arzachena Turismo con un infopoint e una galleria fotografica che racconta le bellezze locali, oltre a riproduzioni di reperti custoditi nel Museo Civico Michele Ruzittu. Per i visitatori che vogliono un ricordo, la Costa Smeralda Boutique propone collezioni brandizzate con abbigliamento, accessori, poster e le miniature dell’iconica pietra di confine della Costa Smeralda.

Con l’anticipazione dell’apertura e le numerose novità progettuali e artistiche, il Waterfront Costa Smeralda si propone come un luogo dove designarteintrattenimento e ospitalità si incontrano per offrire un’esperienza integrata e riconoscibile nel panorama estivo della Costa Smeralda.