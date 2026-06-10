Eros Ramazzotti a Milano: 51.000 persone per l'apertura italiana del tour

Eros Ramazzotti ha inaugurato a Milano la parentesi italiana del suo tour con 51.000 persone a San Siro, una produzione di grande impatto e ospiti come Giorgia, Max Pezzali ed Elisa che hanno contribuito a una serata di musica e messaggi di pace

Il 9 giugno 2026 a Milano Eros Ramazzotti ha dato il via alla tappa italiana del suo Una Storia Importante World Tour davanti a 51.000 spettatori allo Stadio San Siro. La serata è stata pensata per celebrare i quarant’anni di carriera del cantautore, con una produzione visiva e scenica di grande impatto e un repertorio che ha attraversato decenni di successi.

Lo show è durato per oltre due ore e ha combinato classici e brani recenti, offrendo una scaletta pensata per coinvolgere più generazioni. Sul palco sono state utilizzate due passerelle che si protendevano verso il pubblico e cinque maxi schermi per un totale di 480 mq di superficie video, elementi che hanno contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente per il pubblico presente.

Apertura del tour a San Siro: scaletta, produzione e messaggi

La struttura dello spettacolo ha alternato momenti ad alto impatto sonoro a sequenze più intime: arrangiamenti rivisitati, medley e passaggi acustici hanno permesso di includere molte canzoni nella serata celebrativa. Il concerto ha ripercorso successi come “Una storia importante“, “Terra promessa” e altre pietre miliari che hanno segnato la carriera di Eros, artista che dagli anni 1980s ha venduto oltre 80M+ records e totalizzato 8B times di streaming.

Durante lo show l’artista ha ribadito più volte il tema centrale della serata: l’importanza della solidarietà e della convivenza. Frasi come “L’amore e la pace sono le cose più importanti in questa vita” e “Pace una certezza universale” sono state pronunciate dal palco e accompagnate da contenuti video. In particolare, il brano “Se bastasse una canzone” è stato supportato da un video che evidenziava parole chiave quali accoglienza, tolleranza e rispetto, presentate graficamente come parti di un albero che avvolge il mondo.

Durata e dimensione scenica

Con una durata che ha superato le due ore, lo spettacolo ha sfruttato la scenografia per massimo coinvolgimento: le due passerelle hanno accorciato le distanze tra artista e pubblico, mentre i cinque maxi schermi per complessivi 480 mq hanno proiettato immagini della periferia d’origine dell’artista, frame di vita privata e sequenze dedicate a temi sociali come l’infanzia e il cambiamento climatico. L’insieme ha trasformato la performance in un racconto visivo oltre che musicale.

Ospiti, duetti e momenti celebrativi

La serata ha avuto momenti di sorpresa grazie a tre ospiti che hanno salito il palco per duettare con Eros: GiorgiaMax Pezzali ed Elisa. Giorgia ha interpretato, insieme a Ramazzotti, “Quanto amore sei” e ha definito il loro rapporto umano e professionale come un legame fraterno e un esempio di umiltà artistica, sottolineando l’importanza del confronto musicale che dura da decenni.

L’ingresso di Max Pezzali ha trasformato l’atmosfera in festa con il pezzo “Come nei film”: il loro rapporto risale a esperienze condivise dietro le quinte del Festivalbare lo scambio di battute e simpatia ha rafforzato il carattere convivial della serata. Per Pezzali il ritorno a San Siro rimane un momento emotivamente intenso: “Quando entri qua l’emozione è sempre immensa”.

Infine, Elisa ha regalato un momento di poesia con un’interpretazione di “Buona stella” affiancando Ramazzotti. La cantante ha ricordato il loro primo incontro musicale legato all’immagine giovanile di Eros e il ruolo che l’artista ha avuto nella sua formazione: un episodio che per lei ha rappresentato un vero e proprio inizio di percorso professionale e umano.

Nel corso della serata, immagini intime della vita privata dell’artista, compresi frame con la figlia Aurora e il nipote Cesare, hanno accompagnato i brani, mentre il pubblico ha partecipato con una coreografia collettiva per celebrare i quarant’anni dal debutto di Eros. La risposta dello stadio ha confermato la capacità dell’artista di unire platee diverse grazie a un repertorio che attraversa generazioni.

La tappa milanese è stata quindi un bilancio di carriera e un messaggio rivolto al futuro: un evento che ha saputo coniugare spettacolo, memoria e impegno sociale, mantenendo al centro la musica come linguaggio capace di avvicinare le persone.