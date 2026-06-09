Estensione delle linee Sokolnicheskaya e Filyovskaya: nuovi tracciati e stazioni a Mosca

Estensione delle linee Sokolnicheskaya e Filyovskaya: nuovi tracciati e stazi...

Estensione delle linee Sokolnicheskaya e Filyovskaya: nuovi tracciati e stazi...

Il sindaco Sergei Sobyanin ha presentato due progetti di estensione della metropolitana moscovita: la Sokolnicheskaya si spingerà di 8,1 km verso il nord‑est e la Filyovskaya di 12 km verso l’ovest, con nuove stazioni che collegheranno aree residenziali e il centro tecnologico di Skolkovo.

Il sindaco Sergei Sobyanin ha annunciato l’avvio di due importanti interventi sulla rete metropolitana di Mosca che modificheranno la geografia dei collegamenti urbani in ampie porzioni della città. Le opere riguardano la storica Sokolnicheskaya e la Filyovskayadue linee con caratteristiche e funzioni diverse ma entrambe fondamentali per la mobilità quotidiana.

Le estensioni previste aggiungono complessivamente circa 20 chilometri di infrastruttura e promettono di portare il servizio a centinaia di migliaia di persone che oggi sono meno servite dalla rete metropolitana.

I progetti includono nuove stazioni collocate in punti strategici, con l’obiettivo di ridurre i tempi di viaggio e migliorare la capillarità del trasporto pubblico.

Estensione della Sokolnicheskaya: 8,1 km verso il nord-est e due nuove stazioni

La Sokolnicheskayaconosciuta anche come linea rossa e una delle più antiche della città, sarà prolungata per 8,1 chilometri oltre l’attuale capolinea di Bulvar Rokossovskogo.

Sul nuovo tratto sono previste due fermate: una in prossimità del Moscow State University of Civil Engineering e una che servirà il Yaroslavsky District. Il tracciato porterà la metro più vicino a una zona in crescita dal punto di vista residenziale e universitario.

Secondo le stime comunicate, questa estensione metterà il servizio metropolitano a portata di camminata per circa 100.000 abitanti e ospiti del quartiere, con una riduzione stimata del tempo di percorrenza dell’ordine di 20 minuti per i pendolari che oggi utilizzano collegamenti alternativi.

Impatto sugli intervalli e sulla frequenza

Con l’allungamento della Sokolnicheskaya è previsto un miglioramento nella regolarità delle corse: i rapporti ufficiali citano una diminuzione degli intervalli fino a 1,5 minuti nelle fasi di maggiore afflusso, misura che punta a ridurre congestione e tempi d’attesa nelle ore di punta.

Allungamento della Filyovskaya: 12 km verso Skolkovo con cinque nuove stazioni

La Filyovskayacaratterizzata da tratti più leggeri e aperti, si estenderà verso ovest per circa 12 chilometri oltre l’attuale stazione di Kuntsevskaya. Il progetto contempla l’apertura di cinque nuove fermate che collegheranno i quartieri lungo il percorso e arriveranno fino all’area di Skolkovoil centro ad alta tecnologia spesso definito Russia’s Silicon Valley.

Questa nuova sezione interesserà quattro municipalità e porterà il servizio metropolitano a circa 320.000 persone, migliorando l’accessibilità a poli residenziali e aree d’affari innovative. Le fermate previste lungo il nuovo segmento sono pensate per servire sia pendolari che lavoratori del distretto tecnologico.

Frequenza e capacità previste sulla Filyovskaya

Nel piano operativo è indicata una futura riduzione dell’intervallo tra treni fino a 3 minuticon l’obiettivo di incrementare la capacità di trasporto. In prospettiva, sulla Filyovskaya sono previste anche composizioni a sette carrozze per gestire l’aumento della domanda.

Contesto urbano e prospettive di rete

L’annuncio si inserisce in una fase di espansione prolungata della metropolitana di Moscache ha registrato un forte ritmo di ampliamenti dall’inizio dell’amministrazione di Sergei Sobyaninavvenuta oltre quindici anni fa. Le nuove tratte rafforzano il disegno di rete puntando a collegare periferie in crescita e centri produttivi emergenti.

Non è stata indicata una scadenza ufficiale per il completamento delle estensioni, ma il progetto include interventi sia infrastrutturali sia di esercizio per rendere le linee più frequenti e con maggiore capacità. I numeri comunicati—8,1 km12 km100.000 e 320.000 persone—riflettono l’ampiezza dell’impatto atteso sulla mobilità cittadina.

Nel complesso, le opere annunciate mirano a integrare spazi residenziali, istituti universitari e poli tecnologici nella trama della metropolitana, riducendo i tempi di spostamento e migliorando la qualità del servizio per centinaia di migliaia di cittadini.