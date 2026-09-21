Il Piano Housing promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, mira a contrastare l’emergenza abitativa che colpisce gli studenti fuori sede. In quattro anni sono stati avviati cantieri che hanno prodotto 63.220 nuovi posti letto di cui circa il 30% (oltre 18.000) saranno gratuiti grazie alle graduatorie per il diritto allo studio.

Per gli alloggi a pagamento, gli affitti saranno ridotti di almeno il 15% rispetto alla media di mercato, una misura pensata per chi ha capacità e merito ma risorse limitate.

Obiettivi nazionali e dichiarazioni del governo

Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, ha ribadito che chi è capace, meritevole e privo di mezzi deve avere il diritto di studiare senza ostacoli geografici o economici.

“33 mila posti saranno pronti entro il 2027; arriveremo a 63.220”, ha affermato, sottolineando che la riduzione degli affitti renderà gli alloggi più sostenibili per le famiglie studentesche. Parallelamente, la ministra ha evidenziato la necessità di avvicinare università e impresa promuovendo corsi di laurea più trasversali e in linea con le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Attuazione in Trentino-Alto Adige: 315 nuovi posti letto

Nel contesto regionale, la provincia di Trento ha già messo a disposizione 288 dei 315 nuovi posti letto previsti dal Piano Housing. Questi alloggi, realizzati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sono pronti per l’uso e rappresentano un primo passo concreto verso la democratizzazione dell’accesso all’istruzione superiore. I restanti 27 posti saranno consegnati entro il 2027, dopo la sottoscrizione degli atti d’obbligo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Bernini ha definito il risultato trentino “fondamentale per il Paese”, perché rende gli atenei più attrattivi e rafforza i territori ospitanti.

Finanziamento aggiuntivo e superamento degli obiettivi

A livello nazionale, il bando Housing ha superato il target fissato dal Pnrr: sono stati approvati più di 63.200 nuovi posti letto superando di oltre 3.000 l’obiettivo di 60.000. Il surplus sarà coperto con risorse nazionali messe a disposizione dal MUR, garantendo così la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. La percentuale minima del 30% di alloggi gratuiti sarà rispettata, mentre per gli altri studenti è previsto uno sconto affittuale che rende la vita universitaria più compatibile con un budget limitato.

Criticità del mercato abitativo e ruolo dell’intelligenza artificiale

Parallelamente agli sforzi governativi, il panorama urbano resta difficile: in città come Milano e Roma il costo di una stanza singola supera i 700 euro, con picchi che raggiungono i 1.000 euro. Questa pressione ha spinto numerosi studenti a chiedere un intervento più incisivo. In risposta, Bernini ha anche discusso l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla formazione, sottolineando che chi lavora su queste tecnologie deve possedere competenze in bioetica e filosofia. “L’intelligenza artificiale non è un soggetto, è uno strumento d’uso”, ha precisato, ricordando che la tecnologia deve servire l’essere umano e non il contrario.

Con più di 63 mila posti letto, una quota significativa di alloggi gratuiti e un abbattimento degli affitti il governo punta a garantire che il diritto allo studio sia realmente universale, indipendentemente dalla provenienza o dalle condizioni economiche dello studente.