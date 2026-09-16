Il mese di settembre si preannuncia ricco di appuntamenti per cittadini, imprese e istituzioni. Da un lato, l’INPS ha pubblicato il calendario dei versamenti dell’assegno unico per la mensilità di settembre 2026; dall’altro, le commissioni senatoriali sono chiamate a deliberare su una serie di decreti legge che riguardano dal diritto civile alla tutela ambientale.

Parallelamente, Milano si prepara a ospitare la Milano Digital Week un evento di cinque giorni dedicato alla città generativa e all’intelligenza artificiale.

Assegno unico: le date di accredito di settembre 2026

Secondo il calendario comunicato dall’INPS, le famiglie con figli a carico riceveranno il pagamento dell’assegno unico nei giorni 21 e 22 settembre 2026.

Il versamento riguarda le richieste già in corso e per le quali non è previsto alcun adeguamento di importo rispetto al mese di agosto. Chi ha presentato una nuova domanda a luglio vedrà la prima erogazione nella ultima settimana di settembre mentre eventuali conguagli, a credito o a debito, saranno anch’essi accreditati entro la fine del mese.

Per verificare lo stato della pratica, è possibile accedere al fascicolo previdenziale tramite SPID, CIE o CNS e controllare il Centro Notifiche dell’INPS.

Importi e rivalutazione

Grazie alla rivalutazione annua dell’1,4 %, l’importo base dell’assegno varia da un minimo di 58,30 € (per chi non ha presentato l’ISEE o supera la soglia di 46 582,71 €) a un massimo di 203,80 € (per ISEE inferiore a 17 468,51 €). Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati 6,6 miliardi di euro destinati a più di 6 milioni di nuclei familiari, per un totale di 9,5 milioni di figli beneficiari. Le previsioni per il 2027 indicano una possibile rivalutazione del 2,9 %, che sposterebbe le soglie ISEE a 17 975,09 € e 47 933,60 € rispettivamente.

Agenda politica: le commissioni senatoriali dal 14 al 18 settembre

La settimana dal 14 al 18 settembre vede il Senato impegnato in una serie di lavori che spaziano dalla revisione dell’inno nazionale alla normativa ambientale. La Commissione Affari Costituzionali, martedì 15, discuterà tre disegni di legge di particolare rilievo: il ddl 2027 sui procedimenti civili e penali per gli uffici giudiziari di Bolzano, il ddl 2015 relativo al settore agricolo e il ddl 2023 sulla continuità operativa di impianti strategici. Il giorno successivo la stessa commissione proseguirà le istruttorie, mentre giovedì 17 sarà dedicato al dibattito sull’inserimento dell’inno nazionale nella Costituzione e sul ddl 1075 che istituisce la giornata commemorativa per i caduti delle forze di polizia.

Altre commissioni in azione

La Commissione Giustizia si concentrerà, dal lunedì 14, su audizioni riguardanti il ddl 1896 (norme sul rilascio di immobili) e il ddl 16715321972 sulla legittima difesa. Parallelamente, la Commissione Affari Esteri e Difesa, martedì 15, valuterà la cessione gratuita di dieci veicoli all’estero e la nomina a vicepresidente della Lega Navale Italiana. La Commissione Politiche dell’Unione Europea, invece, esaminerà una serie di proposte legate a direttive UE su qualità dell’aria, responsabilità per prodotti difettosi, regole IVA per l’e-commerce e iniziative su biotecnologie, spazio e semiconduttori.

Milano Digital Week 2026: la Città Generativa

Dal 30 settembre al 4 ottobre la capitale lombarda ospiterà la nona edizione della Milano Digital Week con il tema “La Città Generativa”. L’evento, curato da TIG – The Innovation Group, esplorerà come i dati e l’intelligenza artificiale possano trasformare i servizi urbani, favorire la partecipazione dei cittadini e stimolare l’economia locale. Il fulcro della manifestazione sarà lo Smart City Lab situato in via Ripamonti 88, dove si terrà la conferenza di apertura il 30 settembre alle 15:00, seguita da panel su AI, infrastrutture e sostenibilità nei giorni successivi.

Programma e percorsi tematici

La settimana prevede sei percorsi di approfondimento: Tecnologie Digitali per le imprese, Formazione e lavoro, Cittadinanza digitale, Smart city, Cultura, arte e sport. Gli incontri si svolgeranno in sedi come Cefriel, MEET e STEP e includeranno workshop, installazioni interattive e sessioni online. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale dell’evento e sono rivolte a professionisti, studenti e a tutti gli interessati al futuro digitale delle città.

Un insieme di scadenze e iniziative che richiedono attenzione da parte di cittadini, imprese e istituzioni.