Agenda parlamentare e iniziative digitali: cosa accade dal 14 al 18 settembre 2026

Un riepilogo che mette insieme l'agenda delle commissioni del Senato nella settimana del 14-18 settembre 2026 e i principali eventi della Milano Digital Week, con dettagli su ddl, audizioni e il palinsesto dello Smart City Lab.

La settimana dal 14 al 18 settembre 2026 presenta una concentrazione di lavori parlamentari e appuntamenti cittadini che coinvolgono temi istituzionali, ambientali e tecnologici. Da un lato, diverse commissioni del Senato sono chiamate a esaminare disegni di legge e audizioni su materie che spaziano dall’inno nazionale all’adozione di norme per la cattura della CO2 e la qualità dell’aria; dall’altro, Milano si prepara ad ospitare la Milano Digital Week con il tema «La Città Generativa» e circa 100 eventi diffusi in città.

Questo articolo sintetizza le sedute programmate nelle commissioni del Senato tra lunedì 14 e giovedì 17 settembre 2026 e illustra il programma principale e i luoghi chiave della Milano Digital Week 2026, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre 2026.

L’attività delle commissioni del Senato: i temi e i provvedimenti in esame

La prima commissione (Affari costituzionali) ha in calendario, martedì 15 settembre, l’esame di tre disegni di legge di rilievo: il ddl 2027 (relativo ai procedimenti civili e penali per gli uffici giudiziari di Bolzano), il ddl 2015 (misure per il settore agricolo) e il ddl 2023 (continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale).

A seguire sono previsti l’esame del ddl 1903 (approvato dalla Camera) e di più testi su polizia locale e regolamentazione degli incidenti, tra cui l’AG 438.

Mercoledì 16 settembre la I Commissione proseguirà l’istruttoria sui medesimi provvedimenti, mentre giovedì 17 sarà dedicato al dibattito sul ddl 1901 per l’inserimento dell’inno nazionale in Costituzione e sul ddl 1075 relativo al giorno per i caduti delle Forze di polizia.

Audizioni e procedimenti giudiziari nella II Commissione Giustizia

La II Commissione (Giustizia) si concentrerà lunedì 14 e nei giorni successivi sulle audizioni relative al ddl 1896 (disposizioni sul rilascio di immobili). L’ordine del giorno include inoltre l’analisi del ddl 2027 (procedimenti per Bolzano), e di normative su legittima difesa (ddl 16715321972), oltre a provvedimenti su professioni pedagogiche (ddl 1712) e allontanamento del minore (ddl 1831).

Commissioni estere, UE e bilancio: direttive europee e dossier strategici

La III Commissione (Affari esteri e Difesa) discuterà, martedì 15, la cessione gratuita di dieci veicoli all’estero e la nomina a vicepresidente della Lega navale italiana. La IV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) avrà un’agenda fitta: tra i documenti in esame figurano relazioni programmatiche e consuntive, provvedimenti fiscali, norme su imballaggi, e l’AG 427 su strutture con azioni a voto plurimo. Saranno altresì esaminate norme di attuazione di direttive europee su qualità dell’aria responsabilità da prodotti difettosi, e regole IVA per l’era digitale.

Inoltre, la IV Commissione valuterà una serie di proposte legislative europee (tra cui misure su biotecnologie, servizi spaziali, divieto di esportazione di rifiuti urbani non differenziati, tutela dei dati personali e rafforzamento dell’ecosistema dei semiconduttori), segnando una settimana intensa sul fronte europeo.

Milano Digital Week 2026: la Città Generativa e lo Smart City Lab

Parallelamente all’agenda parlamentare, Milano si prepara per la nona edizione della Milano Digital Week in programma dal 30 settembre al 4 ottobre 2026 e promossa dal Comune di Milano con realizzazione a cura di TIG – The Innovation Group. Il tema scelto, «La Città Generativa», esplora come i dati e l’intelligenza artificiale possano essere impiegati per creare opportunità, migliorare servizi e aumentare la partecipazione cittadina.

Lo Smart City Lab e gli appuntamenti principali

Il cuore dell’evento sarà lo Smart City Lab in via Ripamonti 88, nato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia. Dal 30 settembre al 2 ottobre ospiterà la conferenza inaugurale (mercoledì 30 alle 15.00) con il sindaco e figure istituzionali e accademiche, oltre a panel su AI, infrastrutture urbane e sostenibilità previste il 1° e il 2 ottobre.

La manifestazione si articola in sei percorsi tematici: TecnologieDigitale per le impreseFormazione e lavoroCittadinanza digitaleSmart city e Cultura, arte e sport. Il programma comprende incontri in presenza, workshop, installazioni e appuntamenti online; le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione e le sedi includono hub come Cefriel, MEET e STEP.

Questa doppia prospettiva settimanale — tra i dossier parlamentari che incidono su normativa, ambiente e sicurezza e la piattaforma cittadina che indaga le applicazioni concrete del digitale — offre uno sguardo integrato sulle scelte pubbliche e sulle innovazioni che potrebbero plasmare le politiche urbane e industriali nei prossimi anni.