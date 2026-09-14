Indagine militare israeliana sul film 'Naza' per presunte false accuse

Un’inchiesta di ampia portata è stata avviata dalle Forze di Difesa Israeliane riguardo alla produzione del film ‘Naza’ accusato di diffondere gravi false accuse contro i soldati e i comandanti israeliani. Il tenente generale Eyal Zamir, capo di stato maggiore, ha ordinato una revisione legale completa e un’indagine sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella realizzazione del film.

Il film è stato al centro di una controversia perché, secondo Zamir, distorce deliberatamente la realtà minando la legittimità dell’esercito e dello Stato di Israele. Per affrontare questa situazione, è stato costituito un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della Direzione della Pianificazione. Questo team avrà il compito di elaborare piani d’azione e strumenti per contrastare le accuse ritenute false contro le Forze di Difesa Israeliane e i suoi soldati.

Il coinvolgimento di esperti internazionali e le azioni legali

Il team lavorerà in collaborazione con esperti sia israeliani che stranieri per sviluppare strategie efficaci. Inoltre, il procuratore generale militare è stato incaricato di esaminare e promuovere possibili azioni legali riguardanti il film e le persone coinvolte nella sua produzione. Un’attenzione particolare sarà rivolta agli aspetti di sicurezza informatica per verificare il possibile coinvolgimento di individui nella fuga di notizie.

La risposta diplomatica e la protezione della reputazione militare

Zamir ha auspicato un ampio sforzo di diplomazia pubblica nazionale e internazionale, coinvolgendo il ministero degli Esteri il ministero della Giustizia la direzione nazionale per la diplomazia pubblica e altri organismi competenti. L’obiettivo è proteggere la reputazione delle Forze di Difesa Israeliane e dei suoi soldati, utilizzando ogni strumento a disposizione.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che utilizzeranno ogni strumento a loro disposizione per proteggere i propri soldati, comandanti e truppe combattenti, nonché la reputazione dell’esercito israeliano. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella difesa della legittimità e dell’integrità delle forze armate israeliane.