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Indagine militare israeliana sul film 'Naza' per presunte false accuse

Indagine militare israeliana sul film 'Naza' per presunte false accuse

Le Forze di Difesa Israeliane indagano sulla fuga di notizie che ha portato alla realizzazione del film 'Naza', accusato di diffondere calunnie contro i soldati israeliani

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Un’inchiesta di ampia portata è stata avviata dalle Forze di Difesa Israeliane riguardo alla produzione del film ‘Naza’ accusato di diffondere gravi false accuse contro i soldati e i comandanti israeliani. Il tenente generale Eyal Zamir, capo di stato maggiore, ha ordinato una revisione legale completa e un’indagine sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella realizzazione del film.

Il film è stato al centro di una controversia perché, secondo Zamir, distorce deliberatamente la realtà minando la legittimità dell’esercito e dello Stato di Israele. Per affrontare questa situazione, è stato costituito un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della Direzione della Pianificazione. Questo team avrà il compito di elaborare piani d’azione e strumenti per contrastare le accuse ritenute false contro le Forze di Difesa Israeliane e i suoi soldati.

Il coinvolgimento di esperti internazionali e le azioni legali

Il team lavorerà in collaborazione con esperti sia israeliani che stranieri per sviluppare strategie efficaci. Inoltre, il procuratore generale militare è stato incaricato di esaminare e promuovere possibili azioni legali riguardanti il film e le persone coinvolte nella sua produzione. Un’attenzione particolare sarà rivolta agli aspetti di sicurezza informatica per verificare il possibile coinvolgimento di individui nella fuga di notizie.

La risposta diplomatica e la protezione della reputazione militare

Zamir ha auspicato un ampio sforzo di diplomazia pubblica nazionale e internazionale, coinvolgendo il ministero degli Esteri il ministero della Giustizia la direzione nazionale per la diplomazia pubblica e altri organismi competenti. L’obiettivo è proteggere la reputazione delle Forze di Difesa Israeliane e dei suoi soldati, utilizzando ogni strumento a disposizione.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che utilizzeranno ogni strumento a loro disposizione per proteggere i propri soldati, comandanti e truppe combattenti, nonché la reputazione dell’esercito israeliano. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella difesa della legittimità e dell’integrità delle forze armate israeliane.

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