Gli alberi sono un bene che è sempre più necessario salvaguardare non è una frase fatta o dettata dall’estate torrida che sarebbe potuta essere mitigata da un maggior afflusso di arbusti nelle grandi città come Milano ma è una realtà perché se essi vengono trascurati possono poi verificarsi delle catastrofi impreviste come quella accaduta questa mattina.

L’albero era monitorato ma non tra quelli d’abbattere

L’albero oggetto del caso che ha sconvolto Piazza Risorgimento era un olmo datato sì ma non tra quelli che necessitavano di abbattimenti.

L’attenzione degli esperti era sulla pianta che negli ultimi periodi ha visto prendere una strana inclinazione ma quasi sicuramente si pensava non potesse dare alcun fastidio e quindi non si è intervenuti per sfoltirlo.

Un peccato perché la sua posizione strana ha effettivamente portato ad un cedimento strutturale nella mattina di oggi 14 settembre.

Ferite tre persone, di cui una in modo grave

Il fatto si è verificato questa mattina intorno alle 10, come riporta MilanoToday, tramite AREU che ha soccorso i tre malcapitati, portandoli al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

In particolare si tratta di due ragazzi, un ragazzo di 21 ed una ragazza di 20, oltre ad un signore di 41, il più grave. A sradicarsi è stata la pianta e non il tronco che è rimasto intatto. Inizialmente sono stati chiamati i soccorsi per un codice rosso ma poi sul posto questo è stato mutato in codice giallo.

Il 21enne è stato trasportato in codice giallo per un trauma alla gamba, stesso colore per la ragazza 20enne che ha riportato un trauma alla schiena. Il 41enne invece è stato portato al Fatebenefratelli per un trauma cranico ed un trauma al braccio.

L’albero crollato era stato controllato da MM, società che si occupa di gestire il verde cittadino di Milano, solo 4 giorni fa, giovedì 10 settembre ed era in categoria C1, ovvero tra quelli che richiedevano una revisione annuale.