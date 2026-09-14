Fanno sesso sulla banchina della stazione: vengono ripresi e il video diventa...

Fanno sesso sulla banchina della stazione: vengono ripresi e il video diventa...

Da alcuni giorni sta circolando nel web un video di due persone che fanno sesso sulla banchina dell’ex stazione di Acerra, nel Napoletano.

Fanno sesso sulla banchina della stazione: vengono ripresi e il video diventa virale

Sul web sta circolando da alcuni giorni un video di due persone che sembrano fare sesso sulla banchina dell’ex stazione di Acerra, nel Napoletano.

Le immagini, riprese da debita distanza, sembrano inequivocabili. Le due persone protagoniste dell’atto sono oscurate, ma la dinamica lascia poco spazio ai dubbi. Da verificare invece se il filmato è stato veramente fatto qualche giorno fa o meno. Quello che è certo è che il video mostra lo stato nel quale è ridotta oggi l’ex stazione di Acerra.

Il degrado dell’ex stazione di Acerra

Sebbene sia da verificare la data effettiva del video, nelle immagini si vede chiaramente lo stato in cui versa l’ex stazione di Acerra, oggi luogo abbandonato e degradato. Rifiuti, vegetazione incolta, accesso senza controlli, l’ex stazione di Acerra si presta come luogo per episodi simili a quelli ripresi nel video sopra descritto.

Ancora oggi la futura destinazione della struttura è da decidere, ma lo stato in cui versa è ormai sotto gli occhi di tutti.