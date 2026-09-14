Spara per allontanare alcuni cinghiali, ma colpisce accidentalmente il fratello: morto un 37enne a Montalbano Jonico, nel Materano.

Comunità sotto choc a Montalbano Jonico: il sindaco annuncia il lutto cittadino

La morte del 37enne ha suscitato profonda commozione a Montalbano Jonico, dove fino all’ultimo familiari e conoscenti avevano sperato in un miglioramento delle sue condizioni.

A esprimere il cordoglio della comunità è stato il sindaco Giuseppe Di Sanzo, che ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali: “Abbiamo pregato e sperato affinché l’incidente avesse uno sviluppo diverso, ma purtroppo Vincenzo non è sopravvissuto. Siamo attoniti e sgomenti: dobbiamo stringerci intorno a questa famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile. Proclamerò il lutto cittadino per il giorno delle esequie”.

Restano intanto da definire con precisione le circostanze dell’incidente. Gli accertamenti dovranno ricostruire la posizione dei due fratelli al momento dello sparo, le modalità con cui venivano utilizzate le armi e la dinamica che ha portato alla partenza del colpo.

Spara per allontanare i cinghiali, ma colpisce il fratello: chi era il 37enne

Una tragedia ha sconvolto Montalbano Jonico, in provincia di Matera, dove Vincenzo D’Orsi, 37 anni, è morto dopo essere stato raggiunto alla testa da un proiettile esploso accidentalmente dal fucile del fratello. Secondo le prime ricostruzioni, i due si trovavano nelle campagne del paese armati dei rispettivi fucili con l’intenzione di allontanare alcuni cinghiali che si erano avvicinati ai terreni agricoli e rischiavano di danneggiare le coltivazioni. Durante l’azione, tuttavia, un colpo sarebbe partito dall’arma del fratello, centrando Vincenzo al cranio e provocandogli ferite gravissime.

Soccorso immediatamente, il 37enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Al termine dell’operazione è stato ricoverato in Rianimazione e mantenuto in coma farmacologico, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. Dopo un breve periodo di ricovero, D’Orsi è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.