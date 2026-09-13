Ore di apprensione a Venezia, dove proseguono le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo nel canale di Tessera. Il marito, Sean Michieli, è morto dopo ore in gravissime condizioni.

Ricerche senza sosta per la 26enne Gabriella Querino dopo l’incidente in laguna a Venezia

Proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Elorriga Querino Ferreira, la 26enne di origini brasiliane scomparsa dopo l’incidente avvenuto all’alba nel canale di Tessera. La giovane si trovava con ogni probabilità a bordo di un barchino insieme al marito, Sean Michieli, 25 anni, quando l’imbarcazione si è scontrata con un taxi acqueo.

Dopo l’impatto il piccolo natante è affondato ed è stato successivamente recuperato. A bordo sarebbero stati trovati elementi ritenuti compatibili con la presenza della donna, circostanza sostenuta anche dalle testimonianze dei familiari del marito, secondo i quali i due erano soliti trascorrere molto tempo insieme. Alle operazioni partecipano Vigili del fuoco e carabinieri, con l’impiego dei sommozzatori del nucleo regionale, dell’elicottero Drago VF 172 e, dove necessario, delle moto d’acqua.

Al momento, però, della 26enne non è stata ancora trovata traccia.

Il marito operato per un trauma cranico: accertamenti sul conducente del taxi

Sean Michieli è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trauma cranico riportato nello schianto. Il 25enne, originario di Burano, appartiene a una famiglia di pescatori e svolge a sua volta questo mestiere. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, avrebbe trasmesso questa passione anche alla moglie, che spesso lo accompagnava durante le uscite in barca. I due si erano sposati appena tre mesi fa.

Intanto il conducente del taxi acqueo coinvolto nella collisione è stato sottoposto agli accertamenti previsti in questi casi, mentre gli investigatori stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’incidente.

Venezia, schianto in laguna tra barchino e taxi: morto il 25enne ferito

Come riportato dall’Ansa, Sean Michieli, il 25enne rimasto gravemente ferito nell’incidente nautico avvenuto all’alba di sabato 12 settembre nel canale di Tessera, a Venezia, è morto nella serata di domenica 13 settembre. Nel pomeriggio erano stati effettuati gli accertamenti per la morte cerebrale.