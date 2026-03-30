L'incidente nautico è avvenuto sabato scorso, intorno alle ore 18.00: ecco cosa è successo.

Sabato scorso, intorno alle ore 18.00, si è verificato un terribile incidente nautico a Venezia: un padre e il suo bambino hanno sbattuto con la loro barca contro una briccola, ovvero una struttura nautica usata per indicare i canali della Laguna.

Venezia, schianto in barca: incidente con il figlio piccolo a bordo

Nel tardo pomeriggio di sabato si è verificato un terribile incidente nautico. Un uomo di 50 anni ha improvvisamente perso il controllo della barca che si è schiantata contro una briccola, ovvero una struttura nautica usata per indicare i canali della Laguna a Venezia. L’impatto è stato violentissimo, tanto che l’uomo è stato sbalzato fuori dall’imbarcazione sbattendo violentemente la testa prima di cadere in acqua e perdere i sensi per qualche secondo. A bordo della barca c’era anche il figlio. Sul luogo dell’incidente, all’altezza dell’isola di Sant’Erasmo, sono giunti subito i soccorsi. Si indaga anche per capire cosa sia successo, se l’incidente sia stato causato da un malore, da un guasto o dalle condizioni di quel tratto di mare.

Venezia, schianto in barca: come stanno padre e figlio

L’uomo di 50 anni che è ha sbattuto violentemente la testa prima di cadere in acqua, dopo il grave incidente nautico, è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Venezia con una prima diagnosi di trauma cranico. Le sue condizioni sono però peggiorate, tanto che l’uomo, noto ristoratore della zona, è stato trasferito all’Ospedale dell’Angelo di Mestre dove attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Illeso invece fortunatamente il bambino.