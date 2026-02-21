Tragedia nella serata di ieri in provincia di Venezia. Un centauro di 27 anni è morto in un incidente stradale, la sua mote si è scontrata frontalmente con un’auto.

Venezia, terribile incidente stradale: schianto frontale tra auto e moto

Ieri sera 20 febbraio 2026, intorno alle ore 21.00, si è verificato un terribile incidente stradale in via Cavin di Sala a Mirano, in provincia di Venezia.

Lo schianto frontale è avvenuto tra un’auto, una Citroen, e una moto, nei pressi del centro commerciale Emisfero e del punto vendita “Quello Giusto”, tratto di strada in cui tra l’altro si sono spesso verificati incidenti gravi. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, quest’ultime al fine di eseguire tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Venezia, terribile schianto frontale tra auto e moto: morto un 27enne

Come visto ieri sera si è verificato un terribile incidente stradala a Mirano (Venezia). Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si stava immettendo sulla strada principale uscendo da Via Galilei proprio nel momento in cui sopraggiungeva la moto. La dinamica, come detto, è comunque ancora al vaglio degli inquirenti. Per il 27enne in sella alla moto non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento de soccorsi del Suem 118 non si è potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.