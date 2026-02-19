La mattina di oggi, giovedì 19 febbraio, un tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha provocato la morte di un motociclista, generando gravi disagi al traffico nel tratto compreso tra le uscite 25 e 26.

Tremendo incidente sul GRA: pesanti ripercussioni sulla viabilità

L’incidente ha provocato significativi rallentamenti e code nel tratto interessato.

Durante le operazioni di messa in sicurezza della strada, il traffico è stato convogliato sulla sola corsia di emergenza, generando forti disagi agli automobilisti. Secondo le segnalazioni di Astral, le code si estendevano dalla zona di Boccea sulla carreggiata esterna e tra Casilina e Ostiense su quella interna.

Tremendo incidente sul GRA, caduto e poi travolto da un’auto: è morto

Un grave incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma nella mattinata di giovedì 19 febbraio, intorno alle 7, al chilometro 58,900, nella zona di Ostiense, tra le uscite 25 (Laurentina) e 26 (Pontina). Secondo le prime informazioni, come riportato da Sky Tg24, il conducente di uno scooter è caduto sull’asfalto per motivi ancora da chiarire ed è stato travolto da un’auto in transito, che non ha potuto evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi, mentre il personale Anas ha provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.