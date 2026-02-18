Mattina di caos sull’A1 in direzione Napoli: intorno alle 8, un camion ha perso il controllo all’altezza del km 754, vicino allo svincolo di Villa Literno-Pomigliano, e si è schiantato. L’incidente ha subito provocato lunghe code e rallentamenti, bloccando automobilisti e pendolari per diverse ore.

Camion fuori controllo sull’A1: incidente provoca code e rallentamenti

Questa mattina, mercoledì 18 febbraio, intorno alle 8, un camion ha perso il controllo sull’Autostrada del Sole A1 in direzione Napoli, all’altezza del km 754, vicino allo svincolo di Villa Literno-Pomigliano. Il mezzo ha sbandato e si è schiantato, occupando parte della carreggiata e provocando immediati rallentamenti. Nel tratto interessato, uno dei più trafficati nelle ore di punta, si sono formati fino a 8 chilometri di coda, con il traffico che scorreva su una sola delle tre corsie disponibili, creando forti disagi agli automobilisti e ai pendolari.

Incidente sull’A1: soccorsi, viabilità alternativa e gestione dell’emergenza

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per assistere il conducente, le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi, i mezzi di soccorso meccanico e il personale della 6ª Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nella rimozione del camion e nel ripristino della sicurezza della carreggiata.

Come riportato da Il Mattino, poco dopo le 10, sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Caserta Sud e il bivio con la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, l’incidente avvenuto al km 754, causato dallo sbandamento di un camion, è stato completamente risolto. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie disponibili, anche se permangono circa 4 km di coda in diminuzione a causa della congestione.

Le ripercussioni dell’evento si sono fatte sentire anche sulla A16 Napoli-Canosa, dove si registrano 3 km di rallentamenti in diminuzione tra Pomigliano e il bivio con l’A1 verso Napoli. Per gli automobilisti diretti sulla A1 verso Napoli si consiglia di uscire a Villa Literno-Pomigliano, seguire la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada al Centro Direzionale. Chi viaggia sulla A16 da Bari verso Napoli, invece, può uscire a Pomigliano e raggiungere la città percorrendo le strade urbane.