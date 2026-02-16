Caos traffico sull’Autopalio: grave incidente tra ambulanza e camion, diversi feriti

Incidente sull'Autopalio, schianto tra ambulanza e camion: feriti e traffico ...

Autopalio, incidente tra ambulanza e camion: traffico paralizzato e feriti, gli ultimi aggiornamenti.

L’Autopalio, soprattutto nel tratto tra San Donato e Tavarnelle Val di Pesa, continua a presentare gravi problemi di sicurezza. I restringimenti di carreggiata dovuti ai cantieri hanno portato nel primo pomeriggio di oggi a un incidente tra un’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi e un camion, causando feriti tra i membri dell’equipaggio e lunghe ripercussioni sul traffico verso Siena.

Grave incidente sull’Autopalio: traffico bloccato e allarme sicurezza sulla viabilità

L’Autopalio torna sotto i riflettori per un nuovo episodio negativo. Nel primo pomeriggio di lunedì 16 febbraio, nel tratto tra le uscite di San Donato e Tavarnelle Val di Pesa, un’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi si è scontrata con un mezzo pesante.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione: una corsia è stata chiusa e istituito il senso unico alternato, generando code di diversi chilometri verso Siena. Il mezzo pesante coinvolto è stato successivamente rimosso lungo la Cassia, permettendo la graduale riapertura dell’Autopalio solo in serata.

L’impatto è avvenuto subito dopo un restringimento di carreggiata dovuto ai cantieri di riqualificazione della strada, distruggendo la parte anteriore del veicolo sanitario. Come riportato dal Corriere, cinque persone a bordo dell’ambulanza – tre volontari e due medici – avrebbero riportato ferite non gravi e sono state trasportate all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2: un uomo di 52 anni, una donna di 31 anni, una donna di 52 anni, un uomo di 53 anni e una donna di 43 anni.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui l’ambulanza di Tavarnelle inviata dalla Centrale Operativa Firenze-Prato, l’automedica di Campostaggia e le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine.