Ancora una notte di incidenti sulle strade italiane, uno dei più gravi arriva dalla provincia di Lucca dove un’auto con a bordo tre giovani si è ribaltata finendo in un fossato. Scopriamo le condizioni dei tre e cosa può aver scatenato l’uscita di strada dell’auto.

Montramito, giovane 25enne salva la vita alla sorella

L’incidente è avvenuto alle 4:12 di stamattina in località Montramito, nel comune di Massarosa in provincia di Lucca, l’auto con a bordo i 3 giovani stava percorrendo via Poggio delle Viti quando è finita in un fossato.

Un ragazzo di 25 anni, a bordo della vettura, è riuscito a scendere ed ad allertare una casa vicina, facendo chiamare immediatamente il 112.

Nel frattempo ha tirato fuori dalla macchina la sorella di 21 anni e le ha praticato il massaggio cardiaco riuscendo a salvarle la vita.

Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Versilia in codice giallo e non sarebbero in pericolo di vita.

Morto l’amico 27enne che era al volante

Non ce l’ha fatta invece l’amico di 27 anni che era al volante dell’auto ribaltata nel fossato, nel tentativo di uscire l’auto si è riempita d’acqua e lui è morto annegato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori per salvargli la vita ma purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Le cause del sinistro sono ancora in fase d’accertamento, non si esclude nulla, dalla forte velocità alla stanchezza, complice l’orario in cui è avvenuta l’uscita di strada. Dopo l’autopsia e i rilievi degli esperti si potrà capire cosa sia davvero successo.