Una nuova tragedia domestica scuote la provincia di Lucca, riportando l’attenzione sui pericoli del monossido di carbonio all’interno delle abitazioni. Un evento improvviso e silenzioso che, in poche ore, ha spezzato la vita di un’intera famiglia.

Una famiglia uccisa dal monossido di carbonio a Lucca: i soccorsi e le prime ipotesi

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica di Lucca e diverse ambulanze delle associazioni di soccorso, insieme a carabinieri e vigili del fuoco, che hanno fatto accesso all’appartamento per verificare la situazione. Come riportato da Repubblica, Anche tre militari dell’Arma hanno riportato una lieve intossicazione durante le operazioni. In un primo momento era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare dopo l’accertamento dei decessi.

Secondo le verifiche preliminari dei vigili del fuoco, all’origine dell’accaduto ci sarebbe la diffusione di monossido di carbonio, probabilmente causata da un guasto alla caldaia. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica e i tempi della tragedia.

Una gravissima tragedia si è consumata nella serata di ieri in provincia di Lucca, dove quattro membri della stessa famiglia hanno perso la vita all’interno della loro abitazione, in via Galgani, nella frazione di Rughi a Porcari.

I soccorsi sono giunti sul posto intorno alle 22, ma per padre, madre e due figli di 15 e 22 anni non c’era ormai più nulla da fare. L’allarme era stato lanciato da un familiare che, non riuscendo a mettersi in contatto con loro dopo le 20, ha chiamato il 112.

Una quinta persona, intervenuta nel tentativo di prestare aiuto, sarebbe rimasta gravemente intossicata ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.