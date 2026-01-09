Giallo a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: una coppia di coniugi, di nazionalità tedesca, è stata trovata morta in casa. Si ipotizza possa essersi trattato di intossicazione da monossido.

Giallo nel Bresciano: coppia di coniugi trovata morta in casa

Un coppia di coniugi, di 61 e 62 anni e di nazionalità tedesca, è stata trovata morta in un’abitazione a Lonato del Garda, nel bresciano.

A dare l’allarme il figlio dalla Germania. Secondo quanto si apprende, a Lonato del Garda la coppia aveva una seconda casa, mentre vivevano stabilmente in Germania. Sul posto sono giunte subito le autorità e i soccorsi ma, per la coppia, non c’era già più niente da fare se non constatarne il decesso.

Giallo nel Bresciano, coppia di coniugi trovata morta in casa: ipotesi intossicazione da monossido

Si indaga per capire come sono morti i due coniugi di nazionalità tedesca trovati morti nella loro seconda casa a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Non ci sarebbero segni né di effrazione né di violenza, l’ipotesi al momento più accreditata è che marito e moglie siano morti a causa di intossicazione da monossido, probabilmente per colpa del malfunzionamento di una stufetta collegata a una bombola del gas. Il magistrato ha comunque chiesto l’autopsia sui due corpi.