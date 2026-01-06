Una coppia di anziani è stata trovata morta nella propria abitazione a Castiglione Olona. La scoperta è avvenuta dopo che il figlio non ha ricevuto risposta dai genitori e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e medico legale, mentre la Procura di Varese ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Tragedia in una casa di Castiglione Olona: trovati morti i coniugi Gassa

A Castiglione Olona, borgo rinascimentale del Varesotto, una drammatica scoperta ha scosso la comunità locale. Come riportato da Malpensa24, nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, Luigi e Franca Gassa, rispettivamente di 86 e 81 anni, sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di via Mameli.

La scoperta sarebbe stata fatta dal figlio della coppia, preoccupato perché non riusciva a contattare i genitori. Entrato in casa, li ha trovati accanto alla scala interna, senza alcuna possibilità di soccorso, e ha subito contattato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Varese, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

Castiglione Olona sotto choc: coppia di anziani trovata morta in casa, indagini in corso

Le prime verifiche effettuate sul luogo del ritrovamento avrebbero escluso la presenza di ferite evidenti o segni di violenza: l’abitazione non mostrerebbe tracce di effrazione né indizi di colluttazione. La Procura di Varese ha assunto il coordinamento delle indagini e nelle prossime ore disporrà l’autopsia sulle salme, fondamentale per determinare le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento nessuna pista viene esclusa: le autorità stanno valutando tutte le possibilità, dalla tragica fatalità a eventuali cause naturali improvvise, considerando la vita tranquilla dei coniugi secondo le prime testimonianze.