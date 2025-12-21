Una tragedia familiare ha scosso il comune di Uggiate con Ronago, in provincia di Como: due anziani coniugi sono stati trovati morti nella loro casa, lasciando la piccola comunità della bassa Comasca in stato di choc. Due le ipotesi principali al vaglio degli investigatori.

Tragedia in casa a Uggiate con Ronago: due anziani trovati morti

Un grave lutto ha colpito la piccola comunità di Uggiate con Ronago, nella bassa Comasca: nella serata di sabato 20 dicembre, i corpi di due coniugi, Roberto Bianchi, 78 anni, e Graziella Botta, 77, sono stati rinvenuti privi di vita all’interno della loro abitazione di via Borgonovo.

Come riportato da Qui Como, a lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio dell’uomo, che, entrando in casa, avrebbe scoperto la scena drammatica. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della stazione di Faloppio e del reparto operativo di Como, insieme al medico legale, per avviare rilievi e accertamenti.

Nella stessa abitazione sarebbe stato trovato morto anche il cane della coppia, la cui causa di decesso resta ancora sconosciuta.

Como, Roberto e Graziella trovati morti in casa: indizi e ipotesi dopo la scoperta choc

Le prime indagini suggeriscono la possibilità di un omicidio-suicidio, anche se i militari mantengono la massima cautela e non escludono altre piste.

Non si esclude una seconda ipotesi: secondo le informazioni disponibili, la donna, già fragile a causa di problemi di salute, potrebbe essere stata colpita da un malore improvviso, con l’uomo che, sconvolto dall’accaduto, avrebbe compiuto un gesto estremo. Stando a quanto riportato da Mediaset Tgcom24, l’uomo sarebbe stato trovato con profonde ferite da taglio alle braccia.

Roberto Bianchi, vedovo in passato, viveva con Graziella da circa vent’anni. L’autopsia disposta dalla Procura di Como sarà determinante per chiarire le cause dei decessi e la dinamica precisa della tragedia.