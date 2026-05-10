Semifinale di Amici 25: pareggio tra Lorenzo e Angie, televoto per decidere l'ultimo posto

Quattro maglie già assegnate, uno stallo tra Lorenzo e Angie e la decisione di Maria De Filippi di rimandare la scelta alla platea da casa

La semifinale di Amici 25 ha riservato emozioni e un colpo di scena che cambia la dinamica della corsa verso la coppa: quattro concorrenti hanno già in tasca la maglia per la finale, mentre gli altri due contendenti rimangono in una sorta di limbo in attesa della decisione del pubblico. La finale è fissata per domenica 17 maggio 2026 e la novità annunciata da Maria De Filippi promette di rendere la diretta ancora più cruciale per uno degli aspiranti finalisti.

I quattro che hanno già conquistato la finale

La puntata ha iniziato a delineare la rosa dei protagonisti della serata decisiva: il primo a ottenere la maglia è stato Nicola Marchionni, accolto con affetto dalla conduttrice che ha ricordato un gesto del ballerino dopo un lutto familiare, episodio che ha colpito lo staff della scuola.

Subito dopo è arrivato il via libera per Emiliano Fiasco, definito da Elena D’Amario una vera e propria gemma per il coraggio mostrato. Il terzo nome è stato quello di Alessio Di Ponzio, tornato alla ribalta dopo un anno di stop e salutato da complimenti che ne hanno evidenziato l’energia scenica. Infine, richiamata in studio insieme agli altri contendenti, Elena D’Elia ha ottenuto la sua maglia, chiudendo la prima parte della serata.

I momenti che hanno segnato le assegnazioni

Le consegne sono state punteggiate da momenti intensi: l’abbraccio di Maria, l’elogio di Elena D’Amario a Emiliano e le parole di Cristiano Malgioglio rivolte ad Alessio, che lo ha paragonato a un vulcano in termini di impatto scenico. Questi passaggi hanno sottolineato come, oltre al talento tecnico, contino la presenza scenica e la storia personale dei concorrenti nella valutazione della giuria. Il concetto di maglia d’oro si è trasformato così in un riconoscimento complessivo del percorso compiuto nella scuola.

Il confronto tra Lorenzo e Angie e il pareggio della giuria

La tensione è esplosa nel momento in cui sono rimasti in lizza Lorenzo Salvetti e Angie (Angelica Paola Ibba) per l’ultimo posto disponibile: la giuria si è spaccata in due, con un risultato di pareggio che ha impedito l’assegnazione immediata della maglia. Da un lato Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario hanno espresso la loro preferenza per Lorenzo, sottolineando la grinta, la potenza vocale e l’intensità delle sue performance; dall’altro Amadeus e Gigi D’Alessio hanno scelto Angie, premiando la completezza del percorso artistico e la crescita mostrata fin dalla prima puntata.

Motivazioni e differenze di valutazione

Le argomentazioni dei giurati sono state nette e personali: Malgioglio ha parlato del valore dei rifiuti nella carriera e della forza con cui Lorenzo affronta il palco, mentre Amadeus ha privilegiato una lettura d’insieme del percorso di Angie definendola più completa. Gigi D’Alessio, pur riconoscendo il successo discografico e l’appeal estivo del brano di Lorenzo, ha scelto di premiare Angie come specchio del gusto del pubblico. Questa divisione ha messo in evidenza come le valutazioni possano oscillare tra meriti tecnici, storytelling personale e prevedibile appeal commerciale.

La scelta di Maria De Filippi: il televoto come soluzione

Di fronte allo stallo, Maria De Filippi ha optato per una soluzione che evita forzature interne: nessun giurato è stato spinto a cambiare idea e la responsabilità è stata rimessa alla platea attraverso il televoto. I due cantanti non sono stati dichiarati finalisti immediatamente; entrambi accederanno comunque all’ultima puntata, ma sarà la prima fase della diretta di domenica 17 maggio 2026 a decidere chi, tra i due, indosserà la maglia e entrerà ufficialmente nella rosa dei finalisti. Maria ha spiegato di non voler alterare una valutazione maturata in più puntate e di preferire una decisione trasparente affidata al pubblico.

Cosa cambia per la finale e il pubblico

La mossa ha subito scatenato reazioni sui social: molti spettatori hanno lodato il ritorno del peso del pubblico nelle scelte, auspicando un maggiore ruolo del televoto nelle puntate future. Sul piano pratico la finale si arricchirà così di un passaggio extra, in cui i telespettatori dovranno esprimere la loro preferenza in tempo reale: un meccanismo che aumenta la posta in gioco per i due contendenti rimasti e rende la serata conclusiva di Amici 25 ancora più imprevedibile. Il risultato definitivo arriverà in diretta e segnerà il completamento della rosa dei finalisti.