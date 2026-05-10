Ieri sera, sabato 9 maggio 2026, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale di Amici 25. Ecco che cosa è successo.

Amici 25, la semifinale: i primi finalisti

Ieri sera, sabato 9 maggio 2026, è andata in onda la semifinale di Amici 25, che ha visto ospiti importanti, da Belen Rodriguez a Giulia Michelini, passando per Irama e Giordana Angi.

Anche ieri sera i giudici erano Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. E’ stata una semifinale ricca di emozioni e di sfide, con i primi finalisti scelti direttamente dalla giuria. Il primo a conquistare la maglia per la finale è stato Nicola, seguito da Emiliano, Alessio e infine Elena. Poi, il colpo di scena.

Amici 25, colpo di scena durante la semifinale: il verdetto che cambia tutto

Nicola, Emiliano, Alessio e Elena in finale ad Amici 25. E’ questo il verdetto della semifinale. Il momento più teso della serata è stato alla fine, quando sono rimasti solamente Lorenzo e Angie a contendersi una maglia per la finale. I voti per i due risultati però divisi perfettamente, lasciando tutti in sospeso. Maria De Filippi ha così fatto un annuncio inaspettato, ovvero che non ci sarebbe stata una eliminazione immediata ma sarà il televoto, aperto per il 17 maggio, giorno della finale, a decidere chi tra Lorenzo e Angie sarà il quinto finalista.