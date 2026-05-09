Il mondo della televisione vive di rumors ed ipotesi per il futuro dato che sono un modo per far parlare di programmi che sono vicini alla chiusura per la pausa estiva e perché si pensa che il cambiamento possa essere l’unico strumento utile a rinnovare le proposte che sembrano essere ormai standardizzate.

Una delle ultime ipotesi riguarda Alberto Matano e Mara Venier, scopriamo cosa potrebbe succedere.

L’obiettivo è migliorare “La vita in diretta”

Alberto Matano è il volto de “La Vita In Diretta” un programma che grazie alla sua conduzione ed agli ospiti in studio, nonché alla presenza di inviati capaci è riuscito a diventare uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio della Rai.

Il giornalista quindi sarebbe già al lavoro per migliorare il programma per la stagione 2027, l’obiettivo è di ricercare nuovi talenti e nuovi inviati pronti a rendere il programma ancora più interessante da seguire. Matano è contento di come stia evolvendo, anche se volendo sempre migliorare è aperto a nuovi formati.

Un formato nuovo potrebbe essere un programma come “Domenica In” che occupa la fascia pomeridiana della domenica con un volto storico come Mara Venier.

Matano al posto della Venier? Fanta-avvicendamenti

Alberto Matano ha sfruttato le pagine di un settimanale iconico come Gente per parlare del proprio futuro.

“Trovo poco elegante portare fanta-avvicendamenti quando è ancora in onda una professionista, nonché un’amica come Mara” – questo il commento di Matano che spegne per il momento ogni rumors, continua – “Tra l’altro non mi sembra ci sia stato un annuncio ufficiale da parte sua“.

Parole che fanno capire come sia presto per fare supposizioni, seppur Mara stessa abbia fatto intendere che questa sarebbe stata l’ultima stagione al timone dello show domenicale, voce prima arrivata tramite FanPage.it.

In attesa di conferma dalla diretta interessata il conduttore continua per la propria strada, preparandosi per la stagione 2027, con l’obiettivo di migliorare quanto di buono ha già fatto intravedere.