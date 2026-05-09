Pechino Express 2026, semifinale in Giappone: riassunto della nona puntata e ascolti

la semifinale di Pechino Express 2026 ha portato le coppie da Tokyo a Nara: prove estreme, la Gialappa’s Band e l’uscita delle sorelle Solórzano

La penultima tappa di Pechino Express ha trasferito la gara in Giappone, con scenari che vanno dallo scintillante Shibuya Crossing ai viali tranquilli del parco di Nara. L’episodio, trasmesso su Sky Uno e on demand, ha registrato una Total Audience di 381.000 spettatori e uno share dell’1,8%, segnalando una flessione rispetto ai numeri della puntata precedente.

Tra penalità, sfide culinarie e prove fisiche si è consumata l’eliminazione che ha ridotto il gruppo delle coppie in gara a tre unità, a una settimana dalla finalissima.

Il percorso e le prove iniziali

La corsa è cominciata con una prova di precisione sociale al Shibuya Crossing: ogni coppia doveva scambiare i propri biglietti da visita con dieci persone prima di risolvere un quesito legato al mondo delle moto e raggiungere la statua di Hachiko.

Da lì il gruppo è passato al Tsukiji Market, dove si è misurato con la preparazione di mini-sushi: sei pezzi perfetti per evitare penalità gastronomiche composte da ingredienti tradizionali poco amati. Dopo il mercato la tappa ha proseguito verso il Rainbow Bridge e la spiaggia di Odaiba, dove è andato in scena un segmento ironico commentato dalla Gialappa’s Band sotto forma di telecronaca, con prove che hanno mescolato comicità e difficoltà fisiche.

Giochi e telecronaca: l’inedito “Mai dire Pechino”

La missione denominata “Mai dire Pechino” ha riproposto schemi tipici della tv giapponese in chiave surreale: percorsi sulla sabbia tenendo una banana tra le gambe, raccolta di una mela indossando dei collant sul volto con un giudice che ostacola il concorrente, e infine una prova di precisione che prevedeva di soffiare un insetto attraverso un tubo per indirizzarlo verso la bocca di un avversario. Queste sfide, raccontate con tono satirico dalla Gialappa’s Band, hanno spezzato il ritmo della gara e creato momenti di pura comicità, mettendo alla prova concentrazione e capacità di reazione delle coppie.

La seconda giornata: adrenalina, esami e costumi

Il giorno successivo si è aperto con una prova in una Rage Room, dove i concorrenti hanno dovuto rompere oggetti accompagnati da locali che partecipavano all’attività; per chi era arrivato ultimo alla prima missione l’inasprimento della prova è stato rappresentato dall’“Asciugona Flag”, cioè l’obbligo di sopportare gli aneddoti motociclistici dell’inviato Guido Meda. A Kuwana le coppie hanno poi sostenuto un esame sui componimenti in lingua giapponese per poter firmare il cosiddetto Libro Rosso, un passaggio fondamentale per scalare la classifica.

Dal parco di Nara al tappeto rosso

Sul calare della sera i concorrenti hanno raggiunto il parco di Nara, dove hanno dovuto inviare a Guido Meda un selfie con cinque cervi, simbolo del luogo, prima di affrontare la caccia al Kappa, creatura del folklore locale che indicava la posizione del Tappeto Rosso a Suzaku Gate. Costantino della Gherardesca ha poi stilato la classifica finale della tappa: prime Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), seconde Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), a rischio Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci) insieme alle sorelle Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste).

Esito, ascolti e prospettive verso la finale

La dinamica di candidatura ha portato Le Dj a indicare come eliminate proprio Le Albiceleste, che non sono state salvate dalla busta nera: la tappa era eliminatoria e quindi le sorelle Solórzano hanno lasciato il programma. Con questa uscita si definiscono le tre coppie che disputeranno la finalissima: Le Dj, I Raccomandati e I Veloci. La conclusione della stagione è prevista per giovedì 14 maggio 2026, quando a Kyoto verrà decretato il vincitore in una serata di chiusura condotta da Costantino della Gherardesca con l’inviato Guido Meda.

Dal punto di vista dei numeri, la nona puntata ha raggiunto una Total Audience di 381.000 spettatori con l’1,8% di share. Di seguito l’andamento delle prime nove puntate: 1ª puntata 752.000 spettatori (3,3%), 2ª 628.000 (2,7%), 3ª 426.000 (1,6%), 4ª 561.000 (2,6%), 5ª 577.000 (2,6%), 6ª 559.000 (2,6%), 7ª 555.000 (2,6%), 8ª 510.000 (2,1%), 9ª 381.000 (1,8%). Sui social l’ep…isodio ha registrato interazioni importanti: circa 75.000 nella rilevazione Linear e 89.000 nella Same Day 24/7, rispettivamente +43% e +46% rispetto all’analogo della passata edizione, a indicare un coinvolgimento digitale in crescita malgrado la flessione della fruizione lineare.