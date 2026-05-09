Caos al Grande Fratello Vip, a pochi giorni dalla finale che, ricordiamo, sarà il prossimo 19 di maggio. Nella Casa tutti si sono schierati contro Adriana Volpe e, dallo studio, anche Selvaggia Lucarelli ha attaccato la conduttrice. Ma, come mai?

Gf Vip, Adriana Volpe nella bufera: l’attacco dei concorrenti e di Selvaggia Lucarelli

Il prossimo 19 di maggio ci sarà l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 2026. Intanto nella casa continuano le tensioni tra i concorrenti, con Adriana Volpe nel mirino. La conduttrice è infatti accusata dagli altri gieffini di restare neutrale e di non esporsi troppo al fine di rimanere in gioco il più possibile.

Ad attaccarla specialmente Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Alla prima la Volpe ha risposto così: “Francesca, tu hai l’immagine da buona che vuole far pace, poi però tiri dritto. Non ti piaccio? Perché? Perché metto in evidenza che tutto quello che tu hai raccontato sono falsità?” Non è tardata la replica dell’imitatrice: “Ma la smetti? Difenditi su ciò che sei tu, non con le mie debolezze”.

La conduttrice: “Hai detto le bugie per difendere la persona fuori. Non parlare della tua vita privata, poi devi dire le bugie. Io non ho detto una bugia da quando sono qui.” Secondo la Mussolini Adriana sarebbe “una valletta muta“. Dallo studio è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli: “Adriana ha vissuto due fasi: è entrata nella Casa del GF con la voglia di essere critica, poi è arrivata la puntata in cui è stata criticata e lei si è trasformata nella comodità dell’edizione. Dovresti fregartene ed essere te stessa.”

Gf Vip 2026, Adriana Volpe e la lettera del fidanzato Dario

Momenti dunque difficile per Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip 2026. La conduttrice ha però ricevuto una lettera da parte del suo fidanzato Dario: “Contro ogni previsione sono io a scavalcare quel muro che abbiamo provato a costruire intorno a noi per proteggere i nostri spazi e i nostri tempi. Lo faccio per dirti brava, anzi bravissima. Sei rimasta te stessa anche lì. Anche quando sarebbe stato più facile non ascoltare il tuo Dna che ti sussurra di verità e giustizia. Ed è proprio questo a renderti la donna straordinaria che sei. Mi manchi molto, ti guardo da qui. Quando pensi a me non avere dubbi, sono sempre profondamente fiero di te. Ti dirò cose bellissime ma solo nostre. Ciao pulcino, ti amo.” La conduttrice, visibilmente emozionata ha ringraziato così: “Non parlavo perché avevo il timore. Lui è una persona riservatissima. Io avevo anche paura a dire il suo nome, lo volevo proteggere in qualche modo ma gli volevo dire che lo amo tanto. Grazie di cuore.”